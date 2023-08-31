إفراج بربع المدة.. طلب بإعادة 603 سجناء بنجلاديشيين من جدة إلى بلادهم

بعضهم انتهت محكوميته إلى جانب أشخاص محكوم عليهم في جرائم صغيرة

تقدمّت القنصلية البنجلاديشية بجدة، بطلب لوزارة الخارجية السعودية للإفراج عن مساجين بنجلاديشيين وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت صحيفة "دكا تربيون" البنجلاديشية، أن المسؤولين البنجلاديشيين في القنصلية بجدة تقدموا بطلب للخارجية السعودية للحصول على المساعدة لنقل مساجين من الجنسية البنجلاديشية إلى بلادهم.

وقال المستشار محمد أمين الإسلام؛ إن هناك ما لا يقل عن 603 من العمالة البنجلاديشية في السجون بمدينة جدة، بعضهم انتهت محكوميته وسيتم إنهاء بعض الإجراءات للإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم.

وأشار إلى أنه تمّ تقديم مقترح بالإفراج عن بعض المساجين الذين أكملوا ربع مدة العقوبة بدواعي حسن السيرة والسلوك و‘عادتهم الى بنجلاديش، إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم صغيرة.