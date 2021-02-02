فيديو غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟

مصور الشريط يتوقع: هذه تصطدم وهذه ستنجو

في هذا الفيديو الغريب تأتي السيارة من طريق جانبي لتدخل على الطريق الرئيسي بضاحية أوكسبريدج في مقاطعة ميدلسكس البريطانية، لكن عند استدارة السيارة لابد أن تصطدم بالرصيف وربما يصعد بعضها ليصطدم بالحاجز الحديدي على جانب الطريق.

وحسب الفيديو الذي التقط الأسبوع الماضي، وبثته صحيفة "الديلي ميل"، أظهرت لقطات مقلقة حوادث متعددة للسيارات تحدث عند تقاطع أوكسبريدج، حتى وقف ملتقط الفيديو في مكانه وهو يتوقع أن تصطدم أو لا تصطدم السيارة القادمة حسب براعة السائق، لكن في النهاية اصطدمت معظم السيارات بالرصيف وبعضها بالحاجز.

وجاءت هذه الحوادث بسبب تساقط الثلوج وانزلاق السيارات، خاصة أنها قادمة من طريق منحدر قليلاً، مما يقلل قدرة السائق على التحكم بالسيارة.

وكانت درجة الحرارة في بريطانيا قد انخفضت إلى ست درجات تحت الصفر.

وحسب الصحيفة، فقد حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن المزيد من الثلوج والجليد سيضربان بريطانيا، وقد استمتع الكثيرون بيوم من ركوب الزلاجات ورجال الثلج وحتى التزلج في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكن لم يخل المشهد من حوادث السيارات.