شاهد من الرياض.. ختام أكبر حدث بالمملكة والعالم العربي لتوظيف السعوديات

3 أيام من الفعاليات شملت 40 ورشة عمل بحضور 83 جهة وشركة محلية وعالمية

اختتم، أمس، معرض "خطوة للتوظيف 2019" الذي نظمته شركة "جلوورك" كأكبر حدث في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، يعنى بتوفير فرص العمل للسعوديات واستقطابهن للوظائف.

وشهد فندق الفيصلية بالرياض، فعاليات المعرض والمنتدى المصاحب الذي حضرته آلاف السيدات السعوديات من الخريجات بمختلف المؤهلات والخبرات والباحثات عن عمل؛ بينما شاركت في المعرض أكثر من 83 جهة حكومية وشركة خاصة عرضت العديد من الفرص الوظيفية على الراغبات في العمل.

وعلى مدى ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2019، قدّم "خطوة للتوظيف" الفرصة للفتيات السعوديات للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في السوق المحلي عبر العديد من ورش العمل وجلسات النقاش والاستشارات المهنية؛ وذلك في حضور أكثر من ٨٣ جهة طرحت فرصها على الزائرات، بحضور الشركاء البلاتينيين مثل (أرامكو، زين، العربية)، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة؛ وذلك بهدف تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بكل الخلفيات التعليمية والخبرات العملية؛ حيث أسهم هذا الحدث في تعزيز حضور النساء السعوديات كعناصر فعالة في سوق العمل بالمملكة؛ من خلال إثراء فرص الحصول على الوظائف، وتطوير مهاراتهن وتعزيز رغباتهن الشخصية في تعلم مهارات جديدة.

وخلال فعاليات المعرض في اليوم الأول، ثمّن خالد الصالح العضو المنتدب والشريك المؤسس لجلوورك، التجاوب الكبير للمرأة السعودية مع فعاليات المعرض؛ الأمر الذي يؤكد رغبة المرأة بأن تشكل حضورًا قويًّا بسوق العمل، وقدرتها على المساهمة في دعم كل المشاريع والمبادرات الوطنية التي تسهم برفع مساهمتها في السوق السعودي من 22% إلى 30% بحلول عام 2030م كهدف رئيسي تعمل عليه الدولة من خلال رؤية المملكة.

وأشار "الصالح" إلى الدعم الذي يجده معرض "خطوة للتوظيف" من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والقطاع الخاص؛ مما يؤكد اهتمام الجميع بتوظيف المرأة السعودية والسعي لتغيير الصورة النمطية للفتاة السعودية وتحفيزها لتضطلع بدورها القيادي في سوق العمل محليًّا وخارجيًّا.

واشتمل برنامج اليوم الأول، على جلسات نقاش؛ جاءت الأولى بعنوان التمييز العمري في بيئة العمل؛ قدّمتها لارا الكاظمي محللة ومستشارة في آرنست آند يونغ، وتحدثت فيها رنا سلهب الشريك ببرنامج التواصل والمواهب لدى شركة ديلويت، وسارا الشبيب منسق مجلس القادة الشباب في أرامكو، وماجد الخريف نائب الرئيس ورئيس قسم التوظيف في بنك الرياض.

وتناولت الجلسة الثانية مبادرة "مستقبل العمل" قدّمها تريفور مورفي المؤسس والرئيس التنفيذي في كوبر فتش، وتحدّث فيها بندر الدويس مدير أول للبرنامج في شركة تكامل القابضة، والأمير الوليد بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة تنفيذي لدى شركة قووت، كذلك تحدثت في الجلسة ندى الحارثي نائب الرئيس لقطاع الأعمال في زين السعودية.

وجاءت الجلسة الأخيرة عن "المواهب السعودية في الإعلام وكتابة المحتوى قدّمتها الإعلامية خديجة الوعل، وتحدثت فيها الإعلامية زينب أبو السمح، وجراح الجراح مدير التسويق في تكامل القابضة".

وبجانب فعاليات المعرض الذي استقبل زواره على مدى 3 أيام في الفترتين الصباحية والمسائية، انعقدت أكثر من ٤٠ ورشة عمل تناولت الأولى "التعرف على العمل عن بعد" قدمتها لولوة العمري، وورشة "نصائح لأجل أن تصبح مقدمًا أفضل" قدّمها أيوب السند من شركة زين، وورشة عن "صنع السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية" قدّمها ماجد الخريف، وعدد من الورش التي قدّمها خبراء ومختصون، ووجدت تجاوبًا كبيرًا من الزائرات والمشاركات.

يُذكر أن الحدث الأهم بالنسبة لتوظيف النساء السعوديات على مستوى المملكة والعالم العربي، شهد مشاركة العديد من الشركات والجهات الرائدة مثل أرامكو والعربية للإعلانات الخارجية، وزين للاتصالات، وعدد من الرعاة مثل بنك الرياض، واكسون موبايل، ومجموعة سامبا المالية، وتيفاني آند كو، وكليات الشرق العربي، وقادة الموارد، وشكسبير آند كو، وشركة أوبر، والعديد من الشركات العالمية والمحلية التي قدمت الفرص الوظيفية للنساء، بالإضافة لمشاركة العديد من الجامعات السعودية عن طريق ترشيح أفضل الطالبات لحضور المنتدى، والاستفادة من جلسات الحوار التي قدّمها خبراء من مختلف أنحاء العالم.

وقد شاركت كل هذه الجهات والشركات في معرض "خطوة للتوظيف 2019" بمنصة أدارها فريق من الموارد البشرية، قدموا نصائح للباحثات عن فرص التوظيف والطالبات بالجامعات السعودية حول مستقبلهن المهني، كما أجروا مقابلات معهن بشأن فرص العمل المتاحة.