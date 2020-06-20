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عند ركوب سيارة أجرة.. "الصحة": 6 خطوات للوقاية من كورونا

استعداداً لعودة الحياة إلى طبيعتها الأحد

تحت شعار "نعود بحذر" تواصل وزارة الصحة السعودية نشر مجموعات من التعليمات التي يجب على المواطن والمقيم الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا أثناء ممارسة حياته اليومية، خاصة في ظل الاستعداد لعودة الحياة إلى طبيعتها غداً الأحد.

وعبر مبادرة "عش بصحة"، تواصل "الصحة" تأكيدها أنه لا يزال علينا الالتزام بمختلف التدابير الوقائية، فجائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعدُ.

وفي منشورها الجديد أمس الجمعة، تتساءل "الصحة": ما الذي يمكن أن تفعله لحماية نفسك عند ركوب سيارة أجرة؟ كاشفة عن 6 خطوات لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي:

* أخذ معقم كحولي لليدين.

* أخذ كمامة قماشية إضافية.

* الركوب في المقاعد الخلفية.

* تجنب لمس الأسطح.

* الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً.

* الدفع إلكترونياً.


جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عند ركوب سيارة أجرة.. "الصحة": 6 خطوات للوقاية من كورونا
سبق

تحت شعار "نعود بحذر" تواصل وزارة الصحة السعودية نشر مجموعات من التعليمات التي يجب على المواطن والمقيم الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا أثناء ممارسة حياته اليومية، خاصة في ظل الاستعداد لعودة الحياة إلى طبيعتها غداً الأحد.

وعبر مبادرة "عش بصحة"، تواصل "الصحة" تأكيدها أنه لا يزال علينا الالتزام بمختلف التدابير الوقائية، فجائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعدُ.

وفي منشورها الجديد أمس الجمعة، تتساءل "الصحة": ما الذي يمكن أن تفعله لحماية نفسك عند ركوب سيارة أجرة؟ كاشفة عن 6 خطوات لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي:

* أخذ معقم كحولي لليدين.

* أخذ كمامة قماشية إضافية.

* الركوب في المقاعد الخلفية.

* تجنب لمس الأسطح.

* الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً.

* الدفع إلكترونياً.


جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:33 PM

عند ركوب سيارة أجرة.. "الصحة": 6 خطوات للوقاية من كورونا

استعداداً لعودة الحياة إلى طبيعتها الأحد

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,680

تحت شعار "نعود بحذر" تواصل وزارة الصحة السعودية نشر مجموعات من التعليمات التي يجب على المواطن والمقيم الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا أثناء ممارسة حياته اليومية، خاصة في ظل الاستعداد لعودة الحياة إلى طبيعتها غداً الأحد.

وعبر مبادرة "عش بصحة"، تواصل "الصحة" تأكيدها أنه لا يزال علينا الالتزام بمختلف التدابير الوقائية، فجائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعدُ.

وفي منشورها الجديد أمس الجمعة، تتساءل "الصحة": ما الذي يمكن أن تفعله لحماية نفسك عند ركوب سيارة أجرة؟ كاشفة عن 6 خطوات لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي:

* أخذ معقم كحولي لليدين.

* أخذ كمامة قماشية إضافية.

* الركوب في المقاعد الخلفية.

* تجنب لمس الأسطح.

* الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً.

* الدفع إلكترونياً.


جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة.

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