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إتاوة الحوثي المدرسية تنهي حياة طفل يمني.. انتحر بعد طرده من الفصل

قالت مصادر محلية في محافظة ريمة، غرب اليمن: إن جبايات مليشيا الحوثي على التلاميذ دفعت بأحد الطلاب إلى الانتحار.

ووفقًا لما نقلته وكالة "الثاني من ديسمبر"، فإن الطالب زكريا السعيدي أقدم على الانتحار شنقًا، بعد رفض المليشيا قبول عودته إلى المدرسة التي طُرِد منها؛ بسبب عدم تسديده ما يسمي بالاشتراك الشهري، والمقدر بنحو 2000 ريال.

المليشيا حاولت التغطية على جريمتها بزعم أن الطفل انتحر بعد أن رفض والداه ذهابه معهما إلى صنعاء، مُرجعةً ذلك إلى ما أسمته "التأثر بالمسلسلات التلفزيونية غير المناسبة مع أعمار الأطفال ومحتواها".

يُذكر أن زكريا السعيدي هو طفل واحد من بين آلاف التلاميذ الذين أجبروا على عدم الالتحاق بالمدارس؛ بسبب الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على أسر الأطفال تحت ذرائع مختلفة.

وحسب الوكالة، فرضت المليشيا على كل تلميذ رسومًا شهرية مقدارها 2000 ريال تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، بينما تذهب هذه الإتاوات إلى جيوب قادة المليشيا، والبعض منها لتمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني.

فالمعلمون في مناطق سيطرة الحوثين لا يتلقون رواتب منذ سبتمبر 2016، إضافة إلى فصل آلاف المعلمين الذين يخالفون مليشيات الحوثي في أفكارها.

ميليشيا الحوثي

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إتاوة الحوثي المدرسية تنهي حياة طفل يمني.. انتحر بعد طرده من الفصل
سبق

قالت مصادر محلية في محافظة ريمة، غرب اليمن: إن جبايات مليشيا الحوثي على التلاميذ دفعت بأحد الطلاب إلى الانتحار.

ووفقًا لما نقلته وكالة "الثاني من ديسمبر"، فإن الطالب زكريا السعيدي أقدم على الانتحار شنقًا، بعد رفض المليشيا قبول عودته إلى المدرسة التي طُرِد منها؛ بسبب عدم تسديده ما يسمي بالاشتراك الشهري، والمقدر بنحو 2000 ريال.

المليشيا حاولت التغطية على جريمتها بزعم أن الطفل انتحر بعد أن رفض والداه ذهابه معهما إلى صنعاء، مُرجعةً ذلك إلى ما أسمته "التأثر بالمسلسلات التلفزيونية غير المناسبة مع أعمار الأطفال ومحتواها".

يُذكر أن زكريا السعيدي هو طفل واحد من بين آلاف التلاميذ الذين أجبروا على عدم الالتحاق بالمدارس؛ بسبب الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على أسر الأطفال تحت ذرائع مختلفة.

وحسب الوكالة، فرضت المليشيا على كل تلميذ رسومًا شهرية مقدارها 2000 ريال تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، بينما تذهب هذه الإتاوات إلى جيوب قادة المليشيا، والبعض منها لتمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني.

فالمعلمون في مناطق سيطرة الحوثين لا يتلقون رواتب منذ سبتمبر 2016، إضافة إلى فصل آلاف المعلمين الذين يخالفون مليشيات الحوثي في أفكارها.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
02:27 PM

إتاوة الحوثي المدرسية تنهي حياة طفل يمني.. انتحر بعد طرده من الفصل

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,043

قالت مصادر محلية في محافظة ريمة، غرب اليمن: إن جبايات مليشيا الحوثي على التلاميذ دفعت بأحد الطلاب إلى الانتحار.

ووفقًا لما نقلته وكالة "الثاني من ديسمبر"، فإن الطالب زكريا السعيدي أقدم على الانتحار شنقًا، بعد رفض المليشيا قبول عودته إلى المدرسة التي طُرِد منها؛ بسبب عدم تسديده ما يسمي بالاشتراك الشهري، والمقدر بنحو 2000 ريال.

المليشيا حاولت التغطية على جريمتها بزعم أن الطفل انتحر بعد أن رفض والداه ذهابه معهما إلى صنعاء، مُرجعةً ذلك إلى ما أسمته "التأثر بالمسلسلات التلفزيونية غير المناسبة مع أعمار الأطفال ومحتواها".

يُذكر أن زكريا السعيدي هو طفل واحد من بين آلاف التلاميذ الذين أجبروا على عدم الالتحاق بالمدارس؛ بسبب الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على أسر الأطفال تحت ذرائع مختلفة.

وحسب الوكالة، فرضت المليشيا على كل تلميذ رسومًا شهرية مقدارها 2000 ريال تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، بينما تذهب هذه الإتاوات إلى جيوب قادة المليشيا، والبعض منها لتمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني.

فالمعلمون في مناطق سيطرة الحوثين لا يتلقون رواتب منذ سبتمبر 2016، إضافة إلى فصل آلاف المعلمين الذين يخالفون مليشيات الحوثي في أفكارها.

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