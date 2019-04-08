تطور غير مسبوق بالسودان .. الجيش يمنع الأمن من فض اعتصام "الدفاع"

ينفّذه آلاف المواطنين أمام مقر الوزارة في الخرطوم .. أعيرة نارية وقنابل غاز

في تطور غير مسبوق على الساحة السودانية نقلت وكالة "رويترز"، اليوم، عن شهود عيان قولهم إن جنوداً سودانيين منعوا قوات الأمن من فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع.

وكانت وكالة "رويترز" قد قالت، نقلاً عن شهود عيان، إن قوات الأمن السودانية حاولت، في وقتٍ مبكرٍ من اليوم الإثنين، فض الاعتصام، الذي ينفّذه آلاف السودانيين، أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

وأضاف الشهود، أن قوات أمن على شاحنات صغيرة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجّهها صوب الاعتصام.

من جهته، ذكر مراسل لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوات الجيش السوداني تدخلت ومنعت قوات الأمن من فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع.

وتابع "كما تمّ إطلاق أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع وصول مزيدٍ من المعتصمين".

يأتي هذا التطور في وقتٍ أعلن فيه تجمع المهنيين، عقد مؤتمر صحفي أمام مقر القيادة العامة، ظهر اليوم، تحت حماية الجيش، بحسب البيان.

وشهدت الخرطوم، الأحد، اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير؛ وسط العاصمة، بعد أن أقاموا الخيام هناك.

وغالباً ما تركّز احتجاجات المتظاهرين على تنظيم مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس السوداني.

وكان مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، قد أكّد بعد اجتماعٍ برئاسة عمر البشير؛ السبت، ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين الذين "يمثلون شريحة من شرائح المجتمع".

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير؛ المستمر منذ 30 عاماً.