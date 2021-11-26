"جانتس": إسرائيل تطور قدراتها لتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني

أشار إلى ضرورة أنه يشمل الاتفاق وكلاء طهران

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الخميس) أن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف برنامج طهران النووي.



وبين أن إسرائيل تريد اتفاقاً لا يقتصر على النووي الإيراني فقط، بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن موقع "تايمز أوف إسرائيل".



وأضاف أن الصفقة الجيدة مع إيران هي التي تنهي ثغرات الاتفاق الحالي بشأن التخصيب والوضع الإقليمي.