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أمانة عسير وبلدياتها ترفع ١٩٢٩٨ طنًّا من النفايات وتُعقّم ٢٣٨٤ موقعًا

ضمن خطتها لعمليات النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي

ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جولاتها خلال الفترة من ٢٤ ربيع الأول حتى ١ ربيع الثاني من عام ١٤٤٢؛ حيث وصل عدد جولات النظافة إلى ٢١٠٥ جولات إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف ما يُقارب ١٩٦١٩ من القوى البشرية الذين استخدموا عددًا من الآليات والمُعدات الخاصة بعمليات النظافة، وصلت إلى ٣٨٦١، وتم رفع كمياتٍ من المُخلّفات والنفايات، سواء المنزلية أو مُخلّفات الهدم والأنقاض؛ حيث بلغت النفايات المرفوعة إلى ١٩٢٩٨، وكمية مُخلفات الهدم والأنقاض وصلت إلى ٥٧٣٨.

كما قامت الأمانة ممثلةً في الفرق الرقابية والقوى البشرية في أعمال النظافة، بتطهير وتعقيم عددٍ من المواقع وصلت إلى ٢٣٨٤، والحاويات التي وصل عددها إلى ١٤١٨٥، إضافةً إلى استخدام كميةٍ من المُعقمات والمُطهرات التي بلغت بعد تخفيفها إلى ٤٢٦٤٢٦.

وعلى ضوء ذلك تعمل أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية والميدانية وعلى مدار اليوم بالقيام بأعمال الإصحاح البيئي والنظافة، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المُخالفين؛ حيث وضعت خطةً لعمليات النظافة والتعقيم، ودعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى؛ لأجل توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية.

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أمانة عسير وبلدياتها ترفع ١٩٢٩٨ طنًّا من النفايات وتُعقّم ٢٣٨٤ موقعًا
سبق

ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جولاتها خلال الفترة من ٢٤ ربيع الأول حتى ١ ربيع الثاني من عام ١٤٤٢؛ حيث وصل عدد جولات النظافة إلى ٢١٠٥ جولات إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف ما يُقارب ١٩٦١٩ من القوى البشرية الذين استخدموا عددًا من الآليات والمُعدات الخاصة بعمليات النظافة، وصلت إلى ٣٨٦١، وتم رفع كمياتٍ من المُخلّفات والنفايات، سواء المنزلية أو مُخلّفات الهدم والأنقاض؛ حيث بلغت النفايات المرفوعة إلى ١٩٢٩٨، وكمية مُخلفات الهدم والأنقاض وصلت إلى ٥٧٣٨.

كما قامت الأمانة ممثلةً في الفرق الرقابية والقوى البشرية في أعمال النظافة، بتطهير وتعقيم عددٍ من المواقع وصلت إلى ٢٣٨٤، والحاويات التي وصل عددها إلى ١٤١٨٥، إضافةً إلى استخدام كميةٍ من المُعقمات والمُطهرات التي بلغت بعد تخفيفها إلى ٤٢٦٤٢٦.

وعلى ضوء ذلك تعمل أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية والميدانية وعلى مدار اليوم بالقيام بأعمال الإصحاح البيئي والنظافة، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المُخالفين؛ حيث وضعت خطةً لعمليات النظافة والتعقيم، ودعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى؛ لأجل توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
08:53 PM

أمانة عسير وبلدياتها ترفع ١٩٢٩٨ طنًّا من النفايات وتُعقّم ٢٣٨٤ موقعًا

ضمن خطتها لعمليات النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جولاتها خلال الفترة من ٢٤ ربيع الأول حتى ١ ربيع الثاني من عام ١٤٤٢؛ حيث وصل عدد جولات النظافة إلى ٢١٠٥ جولات إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف ما يُقارب ١٩٦١٩ من القوى البشرية الذين استخدموا عددًا من الآليات والمُعدات الخاصة بعمليات النظافة، وصلت إلى ٣٨٦١، وتم رفع كمياتٍ من المُخلّفات والنفايات، سواء المنزلية أو مُخلّفات الهدم والأنقاض؛ حيث بلغت النفايات المرفوعة إلى ١٩٢٩٨، وكمية مُخلفات الهدم والأنقاض وصلت إلى ٥٧٣٨.

كما قامت الأمانة ممثلةً في الفرق الرقابية والقوى البشرية في أعمال النظافة، بتطهير وتعقيم عددٍ من المواقع وصلت إلى ٢٣٨٤، والحاويات التي وصل عددها إلى ١٤١٨٥، إضافةً إلى استخدام كميةٍ من المُعقمات والمُطهرات التي بلغت بعد تخفيفها إلى ٤٢٦٤٢٦.

وعلى ضوء ذلك تعمل أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية والميدانية وعلى مدار اليوم بالقيام بأعمال الإصحاح البيئي والنظافة، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المُخالفين؛ حيث وضعت خطةً لعمليات النظافة والتعقيم، ودعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى؛ لأجل توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية.

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