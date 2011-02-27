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"العيسى" لـ"سبق": الصراع الديني والثقافي بين البشر بسبب صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق

دعا إلى التواصل الحضاري والتعايش والحوار البناء للقضاء على العزلة والكراهية والتطرف

سبق- فيينا:

أكد أمين عام رابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد العيسى، على أن البشرية جمعا بحاجة إلى دعم وئامنا وتعايشنا في سبيل تحقيق المزيد من اسهامنا في البناء الحضاري.

وقال لـ"سبق" على هامش فعاليات اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا: "ان الانسانية لا تزال تعاني من هذا الفراغ حتى اليوم حيث خلف وراءه متاعب مدفوعة الثمن من قيمنا وسلامنا ومحبتنا وتعاونا ومن مستقبل أجيالنا".

وأضاف أن كل ذلك يصب في أواصر رابطتنا الإنسانية والاخلاقية، ولابد أن نكون أقرب لوصفنا الانساني والاخلاقي، وعندما نتأمل في تاريخ الصراع الديني والثقافي بين بني النفس البشرية الواحدة نجده يعود إلى صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع ولا حق الاختيار الحر.

وأوضح أن التسامح والتعاون ضرورة، عندما نتفهم خصوصية بعضنا نحو القناعة الدينية والمذهبية والثقافية والفكرية عموما لنصل الى مستوى من الحكمة والتحضر.

وأكد أهمية التواصل الحضاري والتعايش والتبادل الثقافي من خلال الحوار البناء والفعال لنقضي على العزلة الإنسانية التي ولدت الكراهية والتطرف، والتطرف المضاد والكاسب فيها، كاسب مرحلي فقط، وخاسر في نهاية المطاف. والتمافس الحقيقي يكون في سباق القيم والعمل الشريف الذي ضمنته سنة الخالق جل وعلا.

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"العيسى" لـ"سبق": الصراع الديني والثقافي بين البشر بسبب صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق
سبق

سبق- فيينا:

أكد أمين عام رابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد العيسى، على أن البشرية جمعا بحاجة إلى دعم وئامنا وتعايشنا في سبيل تحقيق المزيد من اسهامنا في البناء الحضاري.

وقال لـ"سبق" على هامش فعاليات اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا: "ان الانسانية لا تزال تعاني من هذا الفراغ حتى اليوم حيث خلف وراءه متاعب مدفوعة الثمن من قيمنا وسلامنا ومحبتنا وتعاونا ومن مستقبل أجيالنا".

وأضاف أن كل ذلك يصب في أواصر رابطتنا الإنسانية والاخلاقية، ولابد أن نكون أقرب لوصفنا الانساني والاخلاقي، وعندما نتأمل في تاريخ الصراع الديني والثقافي بين بني النفس البشرية الواحدة نجده يعود إلى صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع ولا حق الاختيار الحر.

وأوضح أن التسامح والتعاون ضرورة، عندما نتفهم خصوصية بعضنا نحو القناعة الدينية والمذهبية والثقافية والفكرية عموما لنصل الى مستوى من الحكمة والتحضر.

وأكد أهمية التواصل الحضاري والتعايش والتبادل الثقافي من خلال الحوار البناء والفعال لنقضي على العزلة الإنسانية التي ولدت الكراهية والتطرف، والتطرف المضاد والكاسب فيها، كاسب مرحلي فقط، وخاسر في نهاية المطاف. والتمافس الحقيقي يكون في سباق القيم والعمل الشريف الذي ضمنته سنة الخالق جل وعلا.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:11 PM

"العيسى" لـ"سبق": الصراع الديني والثقافي بين البشر بسبب صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق

دعا إلى التواصل الحضاري والتعايش والحوار البناء للقضاء على العزلة والكراهية والتطرف

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شقران الرشيدي - الرياض
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سبق- فيينا:

أكد أمين عام رابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد العيسى، على أن البشرية جمعا بحاجة إلى دعم وئامنا وتعايشنا في سبيل تحقيق المزيد من اسهامنا في البناء الحضاري.

وقال لـ"سبق" على هامش فعاليات اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا: "ان الانسانية لا تزال تعاني من هذا الفراغ حتى اليوم حيث خلف وراءه متاعب مدفوعة الثمن من قيمنا وسلامنا ومحبتنا وتعاونا ومن مستقبل أجيالنا".

وأضاف أن كل ذلك يصب في أواصر رابطتنا الإنسانية والاخلاقية، ولابد أن نكون أقرب لوصفنا الانساني والاخلاقي، وعندما نتأمل في تاريخ الصراع الديني والثقافي بين بني النفس البشرية الواحدة نجده يعود إلى صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع ولا حق الاختيار الحر.

وأوضح أن التسامح والتعاون ضرورة، عندما نتفهم خصوصية بعضنا نحو القناعة الدينية والمذهبية والثقافية والفكرية عموما لنصل الى مستوى من الحكمة والتحضر.

وأكد أهمية التواصل الحضاري والتعايش والتبادل الثقافي من خلال الحوار البناء والفعال لنقضي على العزلة الإنسانية التي ولدت الكراهية والتطرف، والتطرف المضاد والكاسب فيها، كاسب مرحلي فقط، وخاسر في نهاية المطاف. والتمافس الحقيقي يكون في سباق القيم والعمل الشريف الذي ضمنته سنة الخالق جل وعلا.

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