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استقالة "خميس الزهراني" من منصب المدير التنفيذي لنادي "الاتحاد"

أعلن خميس الزهراني المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ عن استقالته من منصبه عبر تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرٌد الزهراني قائلاً: "أحبائي جماهير الاتحاد العظيمة.. محطة مضت بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات تشرفت فيها بخدمة نادينا العريق.. منذ شهر مضى ولظروفي الصحية قدمت استقالتي من جميع المناصب وبُلِّغت اليوم بقبولها، شاكراً نواف المقيرن مساندته ووقوفه بجانبي طيلة الفترة الماضية وكل فريق العمل".

وأضاف: "علماً أنني طيلة الفترة الماضية كنت على اطلاع لتعليقات الجمهور عبر هذه المنصة وتقبلتها ولا زلت أتقبلها بكل صدر رحب؛ لأنني متيقن أن عتب الجمهور على قدر المحبة ولولا الاتحاد وجمهوره لما عُرف خميس، ولهم الفضل بعد الله لما وصلت إليه .. أحترمكم جميعاً ولنادينا كل الحب والتوفيق في القادم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استقالة "خميس الزهراني" من منصب المدير التنفيذي لنادي "الاتحاد"
سبق

أعلن خميس الزهراني المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ عن استقالته من منصبه عبر تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرٌد الزهراني قائلاً: "أحبائي جماهير الاتحاد العظيمة.. محطة مضت بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات تشرفت فيها بخدمة نادينا العريق.. منذ شهر مضى ولظروفي الصحية قدمت استقالتي من جميع المناصب وبُلِّغت اليوم بقبولها، شاكراً نواف المقيرن مساندته ووقوفه بجانبي طيلة الفترة الماضية وكل فريق العمل".

وأضاف: "علماً أنني طيلة الفترة الماضية كنت على اطلاع لتعليقات الجمهور عبر هذه المنصة وتقبلتها ولا زلت أتقبلها بكل صدر رحب؛ لأنني متيقن أن عتب الجمهور على قدر المحبة ولولا الاتحاد وجمهوره لما عُرف خميس، ولهم الفضل بعد الله لما وصلت إليه .. أحترمكم جميعاً ولنادينا كل الحب والتوفيق في القادم".

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:16 PM

استقالة "خميس الزهراني" من منصب المدير التنفيذي لنادي "الاتحاد"

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محمد السيّد - الرياض
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أعلن خميس الزهراني المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ عن استقالته من منصبه عبر تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرٌد الزهراني قائلاً: "أحبائي جماهير الاتحاد العظيمة.. محطة مضت بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات تشرفت فيها بخدمة نادينا العريق.. منذ شهر مضى ولظروفي الصحية قدمت استقالتي من جميع المناصب وبُلِّغت اليوم بقبولها، شاكراً نواف المقيرن مساندته ووقوفه بجانبي طيلة الفترة الماضية وكل فريق العمل".

وأضاف: "علماً أنني طيلة الفترة الماضية كنت على اطلاع لتعليقات الجمهور عبر هذه المنصة وتقبلتها ولا زلت أتقبلها بكل صدر رحب؛ لأنني متيقن أن عتب الجمهور على قدر المحبة ولولا الاتحاد وجمهوره لما عُرف خميس، ولهم الفضل بعد الله لما وصلت إليه .. أحترمكم جميعاً ولنادينا كل الحب والتوفيق في القادم".

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