النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات

نشر صورة للمشتبه به

أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.

وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.

ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.

من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.

وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".

ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات
سبق

أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.

وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.

ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.

من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.

وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".

ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
04:02 PM

فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات

نشر صورة للمشتبه به

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
385

أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.

وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.

ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.

من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.

وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".

ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,816
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,780
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,415

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة