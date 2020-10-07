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إغلاق 70 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة خلال 24 ساعة بمكة

أكبر حملة بلدية تشهدها العاصمة المقدسة وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال جولاتها الرقابية في الـ24 ساعة الماضية، 70 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن المخالفات البلدية تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين، والرخصة التشغيلية، إضافة إلى رصد مخالفات في أنشطة البيع؛ مؤكدًا ضبط جميع المخالفات، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.

من جهة أخرى واصلت بلدية المعابدة أعمالها في رفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، وألزمت ملاك المباني برفع المخلفات وتنظيف المنطقة وإزالة المواد من الرصف والطرق المحيطة، وشددت العقوبات على ملاك المباني غير الملتزمين.

وأكد مدير الإدارة الفنية ببلدية المعابدة المهندس سامي بن سلطان النفيعي، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية، والتقيد بالتراخيص النظامية، وإزالة مخلفات البناء؛ مشيرًا إلى متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 70 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة خلال 24 ساعة بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال جولاتها الرقابية في الـ24 ساعة الماضية، 70 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن المخالفات البلدية تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين، والرخصة التشغيلية، إضافة إلى رصد مخالفات في أنشطة البيع؛ مؤكدًا ضبط جميع المخالفات، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.

من جهة أخرى واصلت بلدية المعابدة أعمالها في رفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، وألزمت ملاك المباني برفع المخلفات وتنظيف المنطقة وإزالة المواد من الرصف والطرق المحيطة، وشددت العقوبات على ملاك المباني غير الملتزمين.

وأكد مدير الإدارة الفنية ببلدية المعابدة المهندس سامي بن سلطان النفيعي، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية، والتقيد بالتراخيص النظامية، وإزالة مخلفات البناء؛ مشيرًا إلى متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:34 PM

إغلاق 70 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة خلال 24 ساعة بمكة

أكبر حملة بلدية تشهدها العاصمة المقدسة وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال جولاتها الرقابية في الـ24 ساعة الماضية، 70 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن المخالفات البلدية تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين، والرخصة التشغيلية، إضافة إلى رصد مخالفات في أنشطة البيع؛ مؤكدًا ضبط جميع المخالفات، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.

من جهة أخرى واصلت بلدية المعابدة أعمالها في رفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، وألزمت ملاك المباني برفع المخلفات وتنظيف المنطقة وإزالة المواد من الرصف والطرق المحيطة، وشددت العقوبات على ملاك المباني غير الملتزمين.

وأكد مدير الإدارة الفنية ببلدية المعابدة المهندس سامي بن سلطان النفيعي، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية، والتقيد بالتراخيص النظامية، وإزالة مخلفات البناء؛ مشيرًا إلى متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

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