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شاهد.. بلدية ينبع تكثّف إجراءاتها الوقائية للسيطرة على كورونا

عبر جولات رقابية مستمرة صباحية ومسائية

تُواصل وتتابع بلدية محافظة ينبع، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في نطاق المحافظة وجميع المراكز التابعة لها، بتنفيذ العديد من الجولات الرقابية ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية، عبر جولات رقابية مستمرة صباحية ومسائية؛ للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

وتفصيلًا كثّفت البلدية جولاتها الميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم تنفيذ جولاتها للمطاعم والمحلات التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية، والتأكد من نظافة معدّي الطعام والباعة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طبليات خشبية من إحدى المخابز غير صالحة للاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقة.

كما ألزمت البلدية المراكزَ التجارية، بوضع علامات أرضية لترك مسافة كافية بين العملاء لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس ‎كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة، إضافة إلى تعقيم أجهزة الصراف الآلي؛ لضمان عدم انتقال فيروس كورونا لمستخدميها.

فيما تواصل ‎إدارة النظافة أعمالها المكثفة، بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها؛ حيث استهدفت ٣١ حيًّا في أعمال التطهير بعدد يصل لإجمالي ٦٨٢٢ حاوية وبرميلًا، وما زال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

كما تكثّف البلدية أعمال التعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة لسوق ‎الخضار والفاكهة وسوق ‎السمك؛ بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا؛ فيما أزالت إدارة المراقبة الميدانية الشاملة بالبلدية المخيمات، بعد أن تم إشعار أصحابها وإعطائهم مهلة ٤٨ ساعة لإزالتها؛ لمنع التجمعات؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. بلدية ينبع تكثّف إجراءاتها الوقائية للسيطرة على كورونا
سبق

تُواصل وتتابع بلدية محافظة ينبع، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في نطاق المحافظة وجميع المراكز التابعة لها، بتنفيذ العديد من الجولات الرقابية ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية، عبر جولات رقابية مستمرة صباحية ومسائية؛ للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

وتفصيلًا كثّفت البلدية جولاتها الميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم تنفيذ جولاتها للمطاعم والمحلات التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية، والتأكد من نظافة معدّي الطعام والباعة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طبليات خشبية من إحدى المخابز غير صالحة للاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقة.

كما ألزمت البلدية المراكزَ التجارية، بوضع علامات أرضية لترك مسافة كافية بين العملاء لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس ‎كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة، إضافة إلى تعقيم أجهزة الصراف الآلي؛ لضمان عدم انتقال فيروس كورونا لمستخدميها.

فيما تواصل ‎إدارة النظافة أعمالها المكثفة، بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها؛ حيث استهدفت ٣١ حيًّا في أعمال التطهير بعدد يصل لإجمالي ٦٨٢٢ حاوية وبرميلًا، وما زال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

كما تكثّف البلدية أعمال التعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة لسوق ‎الخضار والفاكهة وسوق ‎السمك؛ بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا؛ فيما أزالت إدارة المراقبة الميدانية الشاملة بالبلدية المخيمات، بعد أن تم إشعار أصحابها وإعطائهم مهلة ٤٨ ساعة لإزالتها؛ لمنع التجمعات؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:54 PM

شاهد.. بلدية ينبع تكثّف إجراءاتها الوقائية للسيطرة على كورونا

عبر جولات رقابية مستمرة صباحية ومسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تُواصل وتتابع بلدية محافظة ينبع، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في نطاق المحافظة وجميع المراكز التابعة لها، بتنفيذ العديد من الجولات الرقابية ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية، عبر جولات رقابية مستمرة صباحية ومسائية؛ للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

وتفصيلًا كثّفت البلدية جولاتها الميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم تنفيذ جولاتها للمطاعم والمحلات التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية، والتأكد من نظافة معدّي الطعام والباعة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طبليات خشبية من إحدى المخابز غير صالحة للاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقة.

كما ألزمت البلدية المراكزَ التجارية، بوضع علامات أرضية لترك مسافة كافية بين العملاء لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس ‎كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة، إضافة إلى تعقيم أجهزة الصراف الآلي؛ لضمان عدم انتقال فيروس كورونا لمستخدميها.

فيما تواصل ‎إدارة النظافة أعمالها المكثفة، بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها؛ حيث استهدفت ٣١ حيًّا في أعمال التطهير بعدد يصل لإجمالي ٦٨٢٢ حاوية وبرميلًا، وما زال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

كما تكثّف البلدية أعمال التعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة لسوق ‎الخضار والفاكهة وسوق ‎السمك؛ بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا؛ فيما أزالت إدارة المراقبة الميدانية الشاملة بالبلدية المخيمات، بعد أن تم إشعار أصحابها وإعطائهم مهلة ٤٨ ساعة لإزالتها؛ لمنع التجمعات؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا.

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