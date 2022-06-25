النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطالب ما بعد إزالة المستشفى القديم ببيش.. بناء الأرض الشاغرة منشأة صحية

لبى ما تشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد سكاني وتطور.. و"الصحة": سنستفيد بها

جدد عدد من أهالي محافظة بيش والعاملين في المحافطة مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات الكبرى الاستفادة من أرض المستشفى القديم بعد إزالته؛ نظرًا لما ستشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد كبير في أعداد السكان والعاملين تزامنًا مع التطور المنتظر.

وأكد عدد من الأهالي أن المحافظة يوجد بها مستشفى يقدم خدماته للمراجعين وفق قدراته، مبينين أنه من اللازم استباق التطور أو التزامن مع التطور الحاصل حاليًا في المحافظة من منشآت اقتصادية ضخمة وغيرها، وبناء منشأة صحية مساندة داخل المدينة خصوصًا أنه لا توجد مستشفيات خاصة كبرى وإنما تتواجد عدد من المستوصفات الخاصة.

جاء ذلك بعدما أشارت "الصحة" سابقًا بوجود توجه لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة؛ ذلك إلا أن الحديث لم ينتج عن واقع فعلي حتى اليوم، فيما جددت "سبق" الاستفسار من "صحة جازان" حول المبنى، وقال المتحدث باسم الصحة في جازان محمد دراج: "في حال اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة سيتم الاستفادة من الأرض سواءً كمشاريع حكومية أو شراكة مجتمعية أو ضمن برامج الاستثمار الصحي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطالب ما بعد إزالة المستشفى القديم ببيش.. بناء الأرض الشاغرة منشأة صحية
سبق

جدد عدد من أهالي محافظة بيش والعاملين في المحافطة مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات الكبرى الاستفادة من أرض المستشفى القديم بعد إزالته؛ نظرًا لما ستشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد كبير في أعداد السكان والعاملين تزامنًا مع التطور المنتظر.

وأكد عدد من الأهالي أن المحافظة يوجد بها مستشفى يقدم خدماته للمراجعين وفق قدراته، مبينين أنه من اللازم استباق التطور أو التزامن مع التطور الحاصل حاليًا في المحافظة من منشآت اقتصادية ضخمة وغيرها، وبناء منشأة صحية مساندة داخل المدينة خصوصًا أنه لا توجد مستشفيات خاصة كبرى وإنما تتواجد عدد من المستوصفات الخاصة.

جاء ذلك بعدما أشارت "الصحة" سابقًا بوجود توجه لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة؛ ذلك إلا أن الحديث لم ينتج عن واقع فعلي حتى اليوم، فيما جددت "سبق" الاستفسار من "صحة جازان" حول المبنى، وقال المتحدث باسم الصحة في جازان محمد دراج: "في حال اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة سيتم الاستفادة من الأرض سواءً كمشاريع حكومية أو شراكة مجتمعية أو ضمن برامج الاستثمار الصحي".

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
02:30 PM

مطالب ما بعد إزالة المستشفى القديم ببيش.. بناء الأرض الشاغرة منشأة صحية

لبى ما تشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد سكاني وتطور.. و"الصحة": سنستفيد بها

A A A
محمد المواسي - جازان
2
2,165

جدد عدد من أهالي محافظة بيش والعاملين في المحافطة مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات الكبرى الاستفادة من أرض المستشفى القديم بعد إزالته؛ نظرًا لما ستشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد كبير في أعداد السكان والعاملين تزامنًا مع التطور المنتظر.

وأكد عدد من الأهالي أن المحافظة يوجد بها مستشفى يقدم خدماته للمراجعين وفق قدراته، مبينين أنه من اللازم استباق التطور أو التزامن مع التطور الحاصل حاليًا في المحافظة من منشآت اقتصادية ضخمة وغيرها، وبناء منشأة صحية مساندة داخل المدينة خصوصًا أنه لا توجد مستشفيات خاصة كبرى وإنما تتواجد عدد من المستوصفات الخاصة.

جاء ذلك بعدما أشارت "الصحة" سابقًا بوجود توجه لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة؛ ذلك إلا أن الحديث لم ينتج عن واقع فعلي حتى اليوم، فيما جددت "سبق" الاستفسار من "صحة جازان" حول المبنى، وقال المتحدث باسم الصحة في جازان محمد دراج: "في حال اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة سيتم الاستفادة من الأرض سواءً كمشاريع حكومية أو شراكة مجتمعية أو ضمن برامج الاستثمار الصحي".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,218
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,062
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,635
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,958

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة