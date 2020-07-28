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الخارجية الأمريكية: إيران تواصل استخدام الوكلاء لتهديد جيرانها

"غريفث" قال إن تمديد حظر الأسلحة على طهران له أولوية قصوى

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفث، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع قناة العربية إن نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره، مؤكدة أن تمديد حظر الأسلحة على إيران له أولوية قصوى.

وتفصيلاً، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران، لافتة إلى أن واشنطن تدرس المناورات التي تقوم بها إيران و"سنرد بشكل مناسب"، وفيما يخص الملف العراقي، قالت إن شراكة واشنطن مع حكومة بغداد قوية وعميقة، وفق العربية نت.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجدداً.

وأضاف بومبيو أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي، موضحاً أن منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي.

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الخارجية الأمريكية: إيران تواصل استخدام الوكلاء لتهديد جيرانها
سبق

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفث، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع قناة العربية إن نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره، مؤكدة أن تمديد حظر الأسلحة على إيران له أولوية قصوى.

وتفصيلاً، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران، لافتة إلى أن واشنطن تدرس المناورات التي تقوم بها إيران و"سنرد بشكل مناسب"، وفيما يخص الملف العراقي، قالت إن شراكة واشنطن مع حكومة بغداد قوية وعميقة، وفق العربية نت.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجدداً.

وأضاف بومبيو أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي، موضحاً أن منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:59 PM

الخارجية الأمريكية: إيران تواصل استخدام الوكلاء لتهديد جيرانها

"غريفث" قال إن تمديد حظر الأسلحة على طهران له أولوية قصوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفث، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع قناة العربية إن نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره، مؤكدة أن تمديد حظر الأسلحة على إيران له أولوية قصوى.

وتفصيلاً، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران، لافتة إلى أن واشنطن تدرس المناورات التي تقوم بها إيران و"سنرد بشكل مناسب"، وفيما يخص الملف العراقي، قالت إن شراكة واشنطن مع حكومة بغداد قوية وعميقة، وفق العربية نت.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجدداً.

وأضاف بومبيو أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي، موضحاً أن منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي.

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