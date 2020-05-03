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تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية

أصدر الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام (طبقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية) لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021.

وذكر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على كافة الأنشطة والمجالات وخاصة الرياضية.

يشار إلى أن النشاط الرياضي متوقف في أغلب الدول منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية
سبق

أصدر الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام (طبقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية) لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021.

وذكر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على كافة الأنشطة والمجالات وخاصة الرياضية.

يشار إلى أن النشاط الرياضي متوقف في أغلب الدول منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
09:21 PM

تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام (طبقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية) لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021.

وذكر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على كافة الأنشطة والمجالات وخاصة الرياضية.

يشار إلى أن النشاط الرياضي متوقف في أغلب الدول منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

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