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مصرع  7 من أسرة واحدة  بتصادم مركبتين على طريق الرياض- تندحة

4 فرق إسعافية باشرت الحادث في استجابة سريعة

لقي سبعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع، عصر اليوم، بين مركبتين على طريق الرياض- تندحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، إن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت حادث تصادم على طريق الرياض- تندحة، بين سيارتين، ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة 16.43 من عصر اليوم، توجهت أربع فرق إسعافية في زمن استجابة أربع دقائق، واتضح وجود ثلاث إصابات، وسبع حالات متوفاة من عائلة واحدة.

وتابع: من ضمن الحالات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني، وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع  7 من أسرة واحدة  بتصادم مركبتين على طريق الرياض- تندحة
سبق

لقي سبعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع، عصر اليوم، بين مركبتين على طريق الرياض- تندحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، إن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت حادث تصادم على طريق الرياض- تندحة، بين سيارتين، ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة 16.43 من عصر اليوم، توجهت أربع فرق إسعافية في زمن استجابة أربع دقائق، واتضح وجود ثلاث إصابات، وسبع حالات متوفاة من عائلة واحدة.

وتابع: من ضمن الحالات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني، وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
07:10 PM

مصرع  7 من أسرة واحدة  بتصادم مركبتين على طريق الرياض- تندحة

4 فرق إسعافية باشرت الحادث في استجابة سريعة

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محمد طيران - عسير
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5,542

لقي سبعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع، عصر اليوم، بين مركبتين على طريق الرياض- تندحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، إن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت حادث تصادم على طريق الرياض- تندحة، بين سيارتين، ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة 16.43 من عصر اليوم، توجهت أربع فرق إسعافية في زمن استجابة أربع دقائق، واتضح وجود ثلاث إصابات، وسبع حالات متوفاة من عائلة واحدة.

وتابع: من ضمن الحالات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني، وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.

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