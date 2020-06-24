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أفغانستان تنوه بقرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة من الداخل

قالت إن ذلك يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامة الحجاج

نوهت وزارة الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية بقرار حكومة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن حكومة أفغانستان تدعم بشكل كامل قرارات المملكة العربية السعودية في كل ما تراه مناسبًا من خطوات تساعد على حفظ الأنفس وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج في ظل ما يشهده العالم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولأن مثل هذه الشعيرة العظيمة يقصدها المسلمون من شتى بقاع الأرض وبحشود كبيرة يصعُب فيها تحقيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة القائمة على الوقاية والتباعد الاجتماعي، وإن التقليل من هذه الحشود العظيمة هو الحل الأمثل حفاظًا على الحجاج واستمرارًا لإقامة الشعيرة الإسلامية.

ونوهت بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على سلامة ضيوف الرحمن وما تقدمها من خدمات جليلة في سبيل خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة لهم وتيسير أداء مناسكهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين ومن ذلك الجهود الكبيرة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، سائلة المولى عز وجل أن يجزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جهودهم الجليلة في خدمة الحرمين الشريفين ونسأله تعالى أن يرفع عن العالم أجمع هذا الوباء.

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أفغانستان تنوه بقرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة من الداخل
سبق

نوهت وزارة الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية بقرار حكومة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن حكومة أفغانستان تدعم بشكل كامل قرارات المملكة العربية السعودية في كل ما تراه مناسبًا من خطوات تساعد على حفظ الأنفس وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج في ظل ما يشهده العالم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولأن مثل هذه الشعيرة العظيمة يقصدها المسلمون من شتى بقاع الأرض وبحشود كبيرة يصعُب فيها تحقيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة القائمة على الوقاية والتباعد الاجتماعي، وإن التقليل من هذه الحشود العظيمة هو الحل الأمثل حفاظًا على الحجاج واستمرارًا لإقامة الشعيرة الإسلامية.

ونوهت بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على سلامة ضيوف الرحمن وما تقدمها من خدمات جليلة في سبيل خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة لهم وتيسير أداء مناسكهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين ومن ذلك الجهود الكبيرة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، سائلة المولى عز وجل أن يجزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جهودهم الجليلة في خدمة الحرمين الشريفين ونسأله تعالى أن يرفع عن العالم أجمع هذا الوباء.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:31 AM

أفغانستان تنوه بقرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة من الداخل

قالت إن ذلك يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامة الحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوهت وزارة الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية بقرار حكومة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن حكومة أفغانستان تدعم بشكل كامل قرارات المملكة العربية السعودية في كل ما تراه مناسبًا من خطوات تساعد على حفظ الأنفس وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج في ظل ما يشهده العالم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولأن مثل هذه الشعيرة العظيمة يقصدها المسلمون من شتى بقاع الأرض وبحشود كبيرة يصعُب فيها تحقيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة القائمة على الوقاية والتباعد الاجتماعي، وإن التقليل من هذه الحشود العظيمة هو الحل الأمثل حفاظًا على الحجاج واستمرارًا لإقامة الشعيرة الإسلامية.

ونوهت بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على سلامة ضيوف الرحمن وما تقدمها من خدمات جليلة في سبيل خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة لهم وتيسير أداء مناسكهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين ومن ذلك الجهود الكبيرة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، سائلة المولى عز وجل أن يجزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جهودهم الجليلة في خدمة الحرمين الشريفين ونسأله تعالى أن يرفع عن العالم أجمع هذا الوباء.

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