العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.
العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-13
سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:19 PM
العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.