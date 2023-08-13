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العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.

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العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:19 PM

العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.

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