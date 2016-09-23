النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91

عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية

تحتفل إذاعة وتلفزيون البحرين باليوم الوطني السعودي الـ91 عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، وأُعدّت خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية، ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.

وذكر مدير إذاعة البحرين يونس سلمان أنه خُصصت كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسيتم تقديم باقة من البرامج المتنوعة تبدأ ببرنامج الصباح شروق المجد، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات السعودية ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى برامج وثائقية وأخرى شعرية تستضيف شعراء الخليج، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.

من جانبه، قال مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس حسن الدوسري: إن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (القلوب مجتمعة)، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير الإخبارية المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الصُّعُد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91
سبق

تحتفل إذاعة وتلفزيون البحرين باليوم الوطني السعودي الـ91 عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، وأُعدّت خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية، ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.

وذكر مدير إذاعة البحرين يونس سلمان أنه خُصصت كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسيتم تقديم باقة من البرامج المتنوعة تبدأ ببرنامج الصباح شروق المجد، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات السعودية ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى برامج وثائقية وأخرى شعرية تستضيف شعراء الخليج، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.

من جانبه، قال مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس حسن الدوسري: إن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (القلوب مجتمعة)، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير الإخبارية المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الصُّعُد.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
07:35 PM

إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91

عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
224

تحتفل إذاعة وتلفزيون البحرين باليوم الوطني السعودي الـ91 عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، وأُعدّت خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية، ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.

وذكر مدير إذاعة البحرين يونس سلمان أنه خُصصت كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسيتم تقديم باقة من البرامج المتنوعة تبدأ ببرنامج الصباح شروق المجد، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات السعودية ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى برامج وثائقية وأخرى شعرية تستضيف شعراء الخليج، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.

من جانبه، قال مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس حسن الدوسري: إن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (القلوب مجتمعة)، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير الإخبارية المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الصُّعُد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة