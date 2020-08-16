النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

اتحاد القدم يقدم سلفة مالية لأندية الدرجة الأولى والثانية

بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال.

وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 200 ألف ريال لكل ناد بدوري الدرجة الأولى، و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية فـي الظـروف الحالية وتقديم الدعم اللازم بما يمكّنها من تخطي هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع.

وثمن المسحل التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتحاد القدم يقدم سلفة مالية لأندية الدرجة الأولى والثانية
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال.

وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 200 ألف ريال لكل ناد بدوري الدرجة الأولى، و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية فـي الظـروف الحالية وتقديم الدعم اللازم بما يمكّنها من تخطي هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع.

وثمن المسحل التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:19 PM

اتحاد القدم يقدم سلفة مالية لأندية الدرجة الأولى والثانية

بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
400

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال.

وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 200 ألف ريال لكل ناد بدوري الدرجة الأولى، و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية فـي الظـروف الحالية وتقديم الدعم اللازم بما يمكّنها من تخطي هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع.

وثمن المسحل التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة