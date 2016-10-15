النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. "Swallmovie" الصيني بين طالبات ومعلمات ابتدائية بالطائف

المدخل لتعليم اللغة بورشة عمل تثقيفية قدمت شرحاً تفصيلاً تشويقياً للبرنامج

نفّذت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي؛ في ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف، ورشة عمل بعنوان "المدخل للغة الصينية" وبرنامج swallmovie الصيني، لتثقيف المعلمات والطالبات بطريقة استخدام البرنامج وكيفية الاستفادة منه في التعليم، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي؛ والوكيلة نوير العتيبي.

وقدمت "القثامي"؛ شرحاً مفصلاً للحضور، مبينة من خلاله أن مستخدم البرنامج يستطيع تغيير قوالبه من جمل وصور ومقاطع فيديو ومن ثم التعديل عليها بكل سهولة، في ظل هواية الكثير لتعلم هذه اللغة لتحقيق الأهداف التي تتناسب مع النمو المتسارع بمختلف المجالات، وخصوصاً نحو التقنية والتطور الإلكتروني.

جاءت ورشة العمل ضمن اهتمام القيادة باللغة الصينية لإدراجها ضمن برامج التعليم؛ حيث إن هذه اللغة تأتي من ضمن أكثر لغات العالم انتشاراً.

وفي الختام، قدّمت قائدة المدرسة جزيل الشكر والتقدير لأمينة المصادر على ما قدمته من ورشة عمل نالت إعجاب الجميع، مشيرة إلى ما تحظى به مدارس المحافظة من اهتمام مباشر من مدير تعليم الطائف لدعم الجهود المبذولة من الطالبات والمعلمات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

الطائف اللغة الصينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. "Swallmovie" الصيني بين طالبات ومعلمات ابتدائية بالطائف
سبق

نفّذت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي؛ في ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف، ورشة عمل بعنوان "المدخل للغة الصينية" وبرنامج swallmovie الصيني، لتثقيف المعلمات والطالبات بطريقة استخدام البرنامج وكيفية الاستفادة منه في التعليم، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي؛ والوكيلة نوير العتيبي.

وقدمت "القثامي"؛ شرحاً مفصلاً للحضور، مبينة من خلاله أن مستخدم البرنامج يستطيع تغيير قوالبه من جمل وصور ومقاطع فيديو ومن ثم التعديل عليها بكل سهولة، في ظل هواية الكثير لتعلم هذه اللغة لتحقيق الأهداف التي تتناسب مع النمو المتسارع بمختلف المجالات، وخصوصاً نحو التقنية والتطور الإلكتروني.

جاءت ورشة العمل ضمن اهتمام القيادة باللغة الصينية لإدراجها ضمن برامج التعليم؛ حيث إن هذه اللغة تأتي من ضمن أكثر لغات العالم انتشاراً.

وفي الختام، قدّمت قائدة المدرسة جزيل الشكر والتقدير لأمينة المصادر على ما قدمته من ورشة عمل نالت إعجاب الجميع، مشيرة إلى ما تحظى به مدارس المحافظة من اهتمام مباشر من مدير تعليم الطائف لدعم الجهود المبذولة من الطالبات والمعلمات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:21 AM

شاهد .. "Swallmovie" الصيني بين طالبات ومعلمات ابتدائية بالطائف

المدخل لتعليم اللغة بورشة عمل تثقيفية قدمت شرحاً تفصيلاً تشويقياً للبرنامج

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
332

نفّذت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي؛ في ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف، ورشة عمل بعنوان "المدخل للغة الصينية" وبرنامج swallmovie الصيني، لتثقيف المعلمات والطالبات بطريقة استخدام البرنامج وكيفية الاستفادة منه في التعليم، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي؛ والوكيلة نوير العتيبي.

وقدمت "القثامي"؛ شرحاً مفصلاً للحضور، مبينة من خلاله أن مستخدم البرنامج يستطيع تغيير قوالبه من جمل وصور ومقاطع فيديو ومن ثم التعديل عليها بكل سهولة، في ظل هواية الكثير لتعلم هذه اللغة لتحقيق الأهداف التي تتناسب مع النمو المتسارع بمختلف المجالات، وخصوصاً نحو التقنية والتطور الإلكتروني.

جاءت ورشة العمل ضمن اهتمام القيادة باللغة الصينية لإدراجها ضمن برامج التعليم؛ حيث إن هذه اللغة تأتي من ضمن أكثر لغات العالم انتشاراً.

وفي الختام، قدّمت قائدة المدرسة جزيل الشكر والتقدير لأمينة المصادر على ما قدمته من ورشة عمل نالت إعجاب الجميع، مشيرة إلى ما تحظى به مدارس المحافظة من اهتمام مباشر من مدير تعليم الطائف لدعم الجهود المبذولة من الطالبات والمعلمات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,102
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,797
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,895
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,611

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة