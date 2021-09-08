حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-08
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
09:21 AM
حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.