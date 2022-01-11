غدًا.. مهرجان الإبل يُسدل الستار على فعالياته بمسابقة الهجيج

مسابقة تتمثل فصولها في ترقيم إبل المُلاك المشاركين بجميع الألوان

يسدل الستار، غدًا، على منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الذي انطلق في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، مطلع ديسمبر الماضي، بمسابقة الهجيج وفقًا لجدول المنافسات.

وتنطلق غدًا مسابقة الهجيج، وهي مسابقة تتمثل فصولها في ترقيم إبل المُلاك المشاركين بجميع الألوان، وبواقع 15 ناقة لكل مشارك، وانطلاقتها من نقطة البداية حتى خط النهاية بمسافة 25 كلم تزيد وتنقص حسب تحديد خط البداية وخط النهاية، والفائز بالمركز الأول من تصل أول فردية من منقيته لنقطة النهاية.

وجاء في شروط مسابقة الهجيج، عدم مشاركة الرحول ومنع الجنائب والقلائد وأي غطاء على الإبل، ويسمح للمشاركين بتدريب إبلهم على المضمار قبل بداية السباق بـ15 يومًا، كما خصصت لجنة المسابقة لكل متسابق رقماً موحداً في شبك واحد، ويكتب المالك على جميع الإبل المشاركة الرقم في الجهتين.

وأكدت لجنة المسابقة أن على أصحاب الإبل الخروج قبل الانطلاق بيوم واحد، ويسمح لراعي الإبل فقط بالبقاء معها، ويسمح بدخولهم قبل انطلاق السباق بساعتين، وتضمّنت شروط المسابقة منع دخول السيارات في مضمار السباق عدا السيارات التابعة لإدارة المهرجان والجهات المعنية، وشددت اللجنة على منع استخدام المنشطات منعًا باتًّا بكل أنواعها.