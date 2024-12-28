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"الغذاء والدواء": 10 معلومات مهمة تشملها البطاقة الغذائية.. تعرّف عليها

قالت: تهدف إلى مساعدة المستهلكين على اختيار المنتجات المناسبة وغير الضارة

كشفت هيئة الغذاء والدواء أن البطاقة الغذائية تحتوي على جميع المعلومات التي تهم المستهلك؛ لمساعدته على اختيار المنتج الأنسب له.

وأفادت الهيئة بأن محتوى البطاقة الغذائية يشمل بجانب اسم المنتج قائمتَي المكونات التي يحتوي عليها المنتج، والحقائق التغذوية من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات وبروتين وأملاح الموجودة بالمنتج.

وأضافت وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر تشمل البطاقة أيضاً بيانات الشركات المصنّعة والمعبئة والمستوردة والموزعة وعنوانها ورقم تشغيلة الإنتاج لتتبع المنتج بسهولة، والمضافات الغذائية كالألوان والمنكهات والمواد الحافظة، وتاريخ الصلاحية، وتعليمات الاستخدام والتحضير والتخزين السليم والعبارات التحذيرية حينما تحتوي المنتجات على مكونات لا تناسب البعض وبيانات الحساسية مثل الجلوتين.

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"الغذاء والدواء": 10 معلومات مهمة تشملها البطاقة الغذائية.. تعرّف عليها
سبق

كشفت هيئة الغذاء والدواء أن البطاقة الغذائية تحتوي على جميع المعلومات التي تهم المستهلك؛ لمساعدته على اختيار المنتج الأنسب له.

وأفادت الهيئة بأن محتوى البطاقة الغذائية يشمل بجانب اسم المنتج قائمتَي المكونات التي يحتوي عليها المنتج، والحقائق التغذوية من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات وبروتين وأملاح الموجودة بالمنتج.

وأضافت وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر تشمل البطاقة أيضاً بيانات الشركات المصنّعة والمعبئة والمستوردة والموزعة وعنوانها ورقم تشغيلة الإنتاج لتتبع المنتج بسهولة، والمضافات الغذائية كالألوان والمنكهات والمواد الحافظة، وتاريخ الصلاحية، وتعليمات الاستخدام والتحضير والتخزين السليم والعبارات التحذيرية حينما تحتوي المنتجات على مكونات لا تناسب البعض وبيانات الحساسية مثل الجلوتين.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:38 AM

"الغذاء والدواء": 10 معلومات مهمة تشملها البطاقة الغذائية.. تعرّف عليها

قالت: تهدف إلى مساعدة المستهلكين على اختيار المنتجات المناسبة وغير الضارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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943

كشفت هيئة الغذاء والدواء أن البطاقة الغذائية تحتوي على جميع المعلومات التي تهم المستهلك؛ لمساعدته على اختيار المنتج الأنسب له.

وأفادت الهيئة بأن محتوى البطاقة الغذائية يشمل بجانب اسم المنتج قائمتَي المكونات التي يحتوي عليها المنتج، والحقائق التغذوية من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات وبروتين وأملاح الموجودة بالمنتج.

وأضافت وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر تشمل البطاقة أيضاً بيانات الشركات المصنّعة والمعبئة والمستوردة والموزعة وعنوانها ورقم تشغيلة الإنتاج لتتبع المنتج بسهولة، والمضافات الغذائية كالألوان والمنكهات والمواد الحافظة، وتاريخ الصلاحية، وتعليمات الاستخدام والتحضير والتخزين السليم والعبارات التحذيرية حينما تحتوي المنتجات على مكونات لا تناسب البعض وبيانات الحساسية مثل الجلوتين.

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