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تحذير رسمي من "مواقع مشبوهة" تزعم تقديم خدمات الحج

تُمارس التصيّد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين

حذّرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج.

وأشارت الوزارة -عبر حسابها- في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي؛ للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت وزارة الحج والعمرة، عمومَ الراغبين في أداء مناسك الحج، إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، وحثت الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير رسمي من "مواقع مشبوهة" تزعم تقديم خدمات الحج
سبق

حذّرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج.

وأشارت الوزارة -عبر حسابها- في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي؛ للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت وزارة الحج والعمرة، عمومَ الراغبين في أداء مناسك الحج، إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، وحثت الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
01:33 PM

تحذير رسمي من "مواقع مشبوهة" تزعم تقديم خدمات الحج

تُمارس التصيّد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,994

حذّرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج.

وأشارت الوزارة -عبر حسابها- في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي؛ للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت وزارة الحج والعمرة، عمومَ الراغبين في أداء مناسك الحج، إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، وحثت الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

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10 مليارات ..

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