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فيديو يجمّد الدم في العروق.. طفل صغير يسير على حافة شاهقة

تم التقاطه بالصدفة.. وكثيرون انتقدوا إهمال الوالدين

رصد شريط فيديو لحظات مخيفة يسير خلالها طفل صغير على حافة ضيقة بين نوافذ شقة ذويه التي تقع في طابق مرتفع.

وأفادت "سكاي نيوز"، الخميس، بأن الحادثة وقعت في جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي، السبت الماضي.

ويبدأ الفيديو الذي تبلغ مدته 18 ثانية، عندما يباشر الطفل المشي بخطوات متسارعة من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الرابع باتجاه الشرفة.

وبدا أنه سينزل إليها، لكن الطفل الذي يبدو أنه في الثانية من عمره عدل عن رأيه، وعاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى النافذة، حيث انتهى الفيديو.

والطريف أن الفيديو تم التقاطه بالصدفة بكاميرا ابنة سائح كان يقيم في شقة في عمارة محاذية، وفقاً لصفحة "أنا أحب تيرنيفي" على موقع "فيسبوك".

وقالت الفتاة إنها راحت توثق اللحظة، والخوف يسيطر عليها؛ خشية أن يسقط الطفل من الارتفاع الشاهق، فيما خرج والدها مسرعاً نحو المبنى المجاور في محاولة للقيام بشيء أو إخطار الأمن.

وذكرت صفحة "أنا أحب تيرنيفي" أن الوالدين كانا منشغلين، حين خرج طفلهما إلى الحافة خارج المنزل.

ونال الفيديو على هذه الصفحة نحو 3.4 ملايين مشاهدة، ونحو 25 ألف تعليق.

وانتقد كثيرون ما وصفوه بإهمال الوالدين في متابعة طفلهما، فيما شدد آخرون على ضرورة عدم الحكم قبل التعرف على كل تفاصيل القصة.

وسأل أحد المستخدمين الصفحة عما حلّ بالطفل، فقالت إنه بخير.

طفل صغير يسير على حافة ضيقة

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فيديو يجمّد الدم في العروق.. طفل صغير يسير على حافة شاهقة
سبق

رصد شريط فيديو لحظات مخيفة يسير خلالها طفل صغير على حافة ضيقة بين نوافذ شقة ذويه التي تقع في طابق مرتفع.

وأفادت "سكاي نيوز"، الخميس، بأن الحادثة وقعت في جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي، السبت الماضي.

ويبدأ الفيديو الذي تبلغ مدته 18 ثانية، عندما يباشر الطفل المشي بخطوات متسارعة من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الرابع باتجاه الشرفة.

وبدا أنه سينزل إليها، لكن الطفل الذي يبدو أنه في الثانية من عمره عدل عن رأيه، وعاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى النافذة، حيث انتهى الفيديو.

والطريف أن الفيديو تم التقاطه بالصدفة بكاميرا ابنة سائح كان يقيم في شقة في عمارة محاذية، وفقاً لصفحة "أنا أحب تيرنيفي" على موقع "فيسبوك".

وقالت الفتاة إنها راحت توثق اللحظة، والخوف يسيطر عليها؛ خشية أن يسقط الطفل من الارتفاع الشاهق، فيما خرج والدها مسرعاً نحو المبنى المجاور في محاولة للقيام بشيء أو إخطار الأمن.

وذكرت صفحة "أنا أحب تيرنيفي" أن الوالدين كانا منشغلين، حين خرج طفلهما إلى الحافة خارج المنزل.

ونال الفيديو على هذه الصفحة نحو 3.4 ملايين مشاهدة، ونحو 25 ألف تعليق.

وانتقد كثيرون ما وصفوه بإهمال الوالدين في متابعة طفلهما، فيما شدد آخرون على ضرورة عدم الحكم قبل التعرف على كل تفاصيل القصة.

وسأل أحد المستخدمين الصفحة عما حلّ بالطفل، فقالت إنه بخير.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
10:54 AM

فيديو يجمّد الدم في العروق.. طفل صغير يسير على حافة شاهقة

تم التقاطه بالصدفة.. وكثيرون انتقدوا إهمال الوالدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,867

رصد شريط فيديو لحظات مخيفة يسير خلالها طفل صغير على حافة ضيقة بين نوافذ شقة ذويه التي تقع في طابق مرتفع.

وأفادت "سكاي نيوز"، الخميس، بأن الحادثة وقعت في جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي، السبت الماضي.

ويبدأ الفيديو الذي تبلغ مدته 18 ثانية، عندما يباشر الطفل المشي بخطوات متسارعة من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الرابع باتجاه الشرفة.

وبدا أنه سينزل إليها، لكن الطفل الذي يبدو أنه في الثانية من عمره عدل عن رأيه، وعاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى النافذة، حيث انتهى الفيديو.

والطريف أن الفيديو تم التقاطه بالصدفة بكاميرا ابنة سائح كان يقيم في شقة في عمارة محاذية، وفقاً لصفحة "أنا أحب تيرنيفي" على موقع "فيسبوك".

وقالت الفتاة إنها راحت توثق اللحظة، والخوف يسيطر عليها؛ خشية أن يسقط الطفل من الارتفاع الشاهق، فيما خرج والدها مسرعاً نحو المبنى المجاور في محاولة للقيام بشيء أو إخطار الأمن.

وذكرت صفحة "أنا أحب تيرنيفي" أن الوالدين كانا منشغلين، حين خرج طفلهما إلى الحافة خارج المنزل.

ونال الفيديو على هذه الصفحة نحو 3.4 ملايين مشاهدة، ونحو 25 ألف تعليق.

وانتقد كثيرون ما وصفوه بإهمال الوالدين في متابعة طفلهما، فيما شدد آخرون على ضرورة عدم الحكم قبل التعرف على كل تفاصيل القصة.

وسأل أحد المستخدمين الصفحة عما حلّ بالطفل، فقالت إنه بخير.

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