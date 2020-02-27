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لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات تستعرض التجارب الناجحة

في اجتماعها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

استضافت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الخميس، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، ومشاركة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

وفي بداية الاجتماع رحّب مدير الجامعة بعمداء شؤون الطلاب، منوهًا إلى الدور الهام للجنة عمداء شؤون الطلاب؛ من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين الجامعات، وتحقيق الأهداف المرسومة التي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.

وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع المشتركة، واستعرضوا التجارب الناجحة لعمادات شؤون الطلاب في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم للطلبة، وآلية تطبيقها في الجامعات الأخرى.

كما تطرّق الاجتماع للرحلات الطلابية الخارجية، التي تحقق أهدافًا تعليمية وتربوية للطلبة، وتسهم في توسيع مداركهم والاحتكاك مع نظرائهم في الجامعات العالمية، واستعرض مقترح رحلة الطالبات إلى سنغافورة.

واستعرض الاجتماع توصيات مقترحة لمشاركة طلاب الجوالة في معسكرات الحج والعمرة، وناقش بعض اللوائح والأنظمة في عمادات شؤون الطلاب وإمكانية توحيدها.

من جانبه قال الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات، عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: إن الاجتماع أقرّ العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى جودة الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة.

كما اختُتم الاجتماع بانتخاب وترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور عبد الله آل عضيد، رئيسًا جديدًا للجنة، خلفًا لرئيسها الحالي عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد القريني.

وجرى ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، نائبًا للرئيس، واختيار جامعة جازان لتكون مقرًّا لأمانة اللجنة، واختيار الدكتور عثمان حكمي أمينًا عامًّا لها.

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لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات تستعرض التجارب الناجحة
سبق

استضافت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الخميس، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، ومشاركة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

وفي بداية الاجتماع رحّب مدير الجامعة بعمداء شؤون الطلاب، منوهًا إلى الدور الهام للجنة عمداء شؤون الطلاب؛ من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين الجامعات، وتحقيق الأهداف المرسومة التي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.

وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع المشتركة، واستعرضوا التجارب الناجحة لعمادات شؤون الطلاب في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم للطلبة، وآلية تطبيقها في الجامعات الأخرى.

كما تطرّق الاجتماع للرحلات الطلابية الخارجية، التي تحقق أهدافًا تعليمية وتربوية للطلبة، وتسهم في توسيع مداركهم والاحتكاك مع نظرائهم في الجامعات العالمية، واستعرض مقترح رحلة الطالبات إلى سنغافورة.

واستعرض الاجتماع توصيات مقترحة لمشاركة طلاب الجوالة في معسكرات الحج والعمرة، وناقش بعض اللوائح والأنظمة في عمادات شؤون الطلاب وإمكانية توحيدها.

من جانبه قال الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات، عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: إن الاجتماع أقرّ العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى جودة الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة.

كما اختُتم الاجتماع بانتخاب وترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور عبد الله آل عضيد، رئيسًا جديدًا للجنة، خلفًا لرئيسها الحالي عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد القريني.

وجرى ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، نائبًا للرئيس، واختيار جامعة جازان لتكون مقرًّا لأمانة اللجنة، واختيار الدكتور عثمان حكمي أمينًا عامًّا لها.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
04:56 PM

لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات تستعرض التجارب الناجحة

في اجتماعها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الخميس، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، ومشاركة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

وفي بداية الاجتماع رحّب مدير الجامعة بعمداء شؤون الطلاب، منوهًا إلى الدور الهام للجنة عمداء شؤون الطلاب؛ من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين الجامعات، وتحقيق الأهداف المرسومة التي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.

وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع المشتركة، واستعرضوا التجارب الناجحة لعمادات شؤون الطلاب في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم للطلبة، وآلية تطبيقها في الجامعات الأخرى.

كما تطرّق الاجتماع للرحلات الطلابية الخارجية، التي تحقق أهدافًا تعليمية وتربوية للطلبة، وتسهم في توسيع مداركهم والاحتكاك مع نظرائهم في الجامعات العالمية، واستعرض مقترح رحلة الطالبات إلى سنغافورة.

واستعرض الاجتماع توصيات مقترحة لمشاركة طلاب الجوالة في معسكرات الحج والعمرة، وناقش بعض اللوائح والأنظمة في عمادات شؤون الطلاب وإمكانية توحيدها.

من جانبه قال الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات، عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: إن الاجتماع أقرّ العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى جودة الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة.

كما اختُتم الاجتماع بانتخاب وترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور عبد الله آل عضيد، رئيسًا جديدًا للجنة، خلفًا لرئيسها الحالي عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد القريني.

وجرى ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، نائبًا للرئيس، واختيار جامعة جازان لتكون مقرًّا لأمانة اللجنة، واختيار الدكتور عثمان حكمي أمينًا عامًّا لها.

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