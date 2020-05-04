لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 75.. ومتحدث الصحة يؤكد تعافي 4476 حالة

7 وفيات جديدة وجميعها لغير سعوديين في مكة وجدة أعمارهم بين 39 عامًا و87 عامًا

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الاثنين اجتماعها الخامس والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3523121) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1130996) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (247838) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1645)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (287)، والدمام (261) حالة، وجدة (261)، والجبيل (217)، والمدينة المنورة (152) حالة، والهفوف (133) حالة، والرياض (131) حالة، وبيش (53) حالة، والخبر (26) حالة، والطائف (14) حالة، وصفوى (13) حالة، وينبع (9) حالات، والقنفذة (9) حالات، والنعيرية (8) حالات، والقريات (7) حالات، والمجاردة (6) حالات، ورابغ (6) حالات، والزلفي (5) حالات، والدرعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، والظهران (4) حالات، وتبوك (4) حالات، وعرعر (4) حالات، والخرج (4) حالات، والقطيف (3) حالات، وبريدة (3) حالات، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، ومحايل عسير، وبقيق، ورأس تنورة، والرس، وعنيزة، وخليص، وخيبر، والعيدابي، وضرماء، وصبيا، وحفر الباطن، وحائل، ونجران، وطبرجل، وحوطة بني تميم.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (28656) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (23989) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (143) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1645) 19% من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (316) حالة، و81% لغير سعوديين وعددهم (1329)، و13% من الحالات للإناث، وعددهن (215) حالة، و87% للذكور وعددهم (1430) حالة.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 4%، والبالغون 93%.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (4476) حالة بإضافة (342) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (191) حالات، بإضافة 7 حالات وفيات جديدة وجميعها لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 39 عاما و87 عاما، ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد "العبدالعالي" أنه عند الشعور بأحد الأعراض التالية (ارتفاع درجة الحرارة – الكحة – واحتقان الحلق - ضيق في التنفس)، لا بد على الشخص من اتباع عدد من الخطوات المهمة ابتداءً بالعزل المنزلي، ومن ثم التواصل مع ‫الصحة عبر مركز الاتصال 937، ثم إجراء اختبار "كورونا" عن طريق التقييم الذاتي وتطبيق "‫موعد".

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.