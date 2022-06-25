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إغاثي الملك سلمان يوزع المواد الإيوائية في مديرية قعطبة بالضالع

تأتي في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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إغاثي الملك سلمان يوزع المواد الإيوائية في مديرية قعطبة بالضالع
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
03:00 PM

إغاثي الملك سلمان يوزع المواد الإيوائية في مديرية قعطبة بالضالع

تأتي في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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200 مليون

200 مليون

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