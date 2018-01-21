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في غياب "بانيغا".. الشباب يخسر خدمات "هتان".. ويتعثر بالتعادل أمام الفتح

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فرض الفتح التعادل الإيجابي 1/1 أمام مستضيفه الشباب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ، رغم محاولات الشباب في بلوغ شباك حارس الفتح "ماكسيم" عند الدقائق 19، 40، إلا أن محاولات "إيغالو" وهتان باهبري لم تعانق شباك الضيوف.

مع مطلع الشوط الثاني خسر الشباب خدمات اللاعب "باهبري" بداعي تعرضه للإصابة، وحل بدلًا عنه تركي العمار، والأخير أهدر فرصة التقدم عند الدقيقة 58، وقبل ذلك بدقيقتين أنقذ حارس الشباب فواز القرني مرماه من كرة خطرة داخل الصندوق.

وعند الدقيقة 66 ابتسم الحظ لهداف الدوري "إيغالو" وأحرز هدف الشباب الأول من تسديدة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك الفتح.


وعدل لاعب الفتح مراد باتنا النتيجة للفتح عند الدقيقة 78 من خلال تسديدة رائعة من رأس الصندوق الشبابي.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، والفتح برصيد 18 نقطة في المركز الـ12.

الشباب الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في غياب "بانيغا".. الشباب يخسر خدمات "هتان".. ويتعثر بالتعادل أمام الفتح
سبق

فرض الفتح التعادل الإيجابي 1/1 أمام مستضيفه الشباب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ، رغم محاولات الشباب في بلوغ شباك حارس الفتح "ماكسيم" عند الدقائق 19، 40، إلا أن محاولات "إيغالو" وهتان باهبري لم تعانق شباك الضيوف.

مع مطلع الشوط الثاني خسر الشباب خدمات اللاعب "باهبري" بداعي تعرضه للإصابة، وحل بدلًا عنه تركي العمار، والأخير أهدر فرصة التقدم عند الدقيقة 58، وقبل ذلك بدقيقتين أنقذ حارس الشباب فواز القرني مرماه من كرة خطرة داخل الصندوق.

وعند الدقيقة 66 ابتسم الحظ لهداف الدوري "إيغالو" وأحرز هدف الشباب الأول من تسديدة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك الفتح.


وعدل لاعب الفتح مراد باتنا النتيجة للفتح عند الدقيقة 78 من خلال تسديدة رائعة من رأس الصندوق الشبابي.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، والفتح برصيد 18 نقطة في المركز الـ12.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:23 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:36 AM

في غياب "بانيغا".. الشباب يخسر خدمات "هتان".. ويتعثر بالتعادل أمام الفتح

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
4,400

فرض الفتح التعادل الإيجابي 1/1 أمام مستضيفه الشباب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ، رغم محاولات الشباب في بلوغ شباك حارس الفتح "ماكسيم" عند الدقائق 19، 40، إلا أن محاولات "إيغالو" وهتان باهبري لم تعانق شباك الضيوف.

مع مطلع الشوط الثاني خسر الشباب خدمات اللاعب "باهبري" بداعي تعرضه للإصابة، وحل بدلًا عنه تركي العمار، والأخير أهدر فرصة التقدم عند الدقيقة 58، وقبل ذلك بدقيقتين أنقذ حارس الشباب فواز القرني مرماه من كرة خطرة داخل الصندوق.

وعند الدقيقة 66 ابتسم الحظ لهداف الدوري "إيغالو" وأحرز هدف الشباب الأول من تسديدة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك الفتح.


وعدل لاعب الفتح مراد باتنا النتيجة للفتح عند الدقيقة 78 من خلال تسديدة رائعة من رأس الصندوق الشبابي.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، والفتح برصيد 18 نقطة في المركز الـ12.

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