نتائج أولية.. "قيس" يتصدر انتخابات رئاسة تونس يليه السجين "القروي"

أستاذ القانون الدستوري حصل على نسبة 19% من أصوات الناخبين

أظهرت نتائج رسمية أولية جديدة للانتخابات الرئاسية في تونس، الاثنين، تَصَدّر المرشح المستقل قيس سعيد لقائمة الفائزين، يليه المرشح السجين نبيل القروي؛ وذلك بعد فرز أكثر من ربع أوراق الاقتراع.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حصل على نسبة 19% من أصوات الناخبين؛ أي 176 ألفًا و866 صوتًا؛ وذلك بعد فرز 27% من محاضر الانتخابات.

وأوضحت "الهيئة" أن نبيل القروي، الذي اعتقلته السلطات التونسية في 23 أغسطس الماضي بتهم تهرّب ضريبي وتبييض أموال؛ حصل على نسبة 14.9% بواقع 138 ألفًا و352 صوتا، بعد فرز 27% من الأصوات.

وإذا استمرت النتائج على ما هي عليه حتى اكتمال فرز الأصوات؛ ستتم دعوة الناخبين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة ثانية بين أول اثنين من الفائزين في الجولة الأولى.

وطالما لم يحقق أي من المترشحين للرئاسة نسبة 50% زائد واحد؛ يتم الاحتكام إلى جولة ثانية سيتم تنظيمها في 29 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتنافس فيها سعيد والقروي.

ووفق النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ فقد جاء مرشح حزب النهضة الإخواني عبدالفتاح مورو ثالثًا بنسبة 13.1%، تلاه عبدالكريم الزبيدي بنسبة 9.6%.

وجاءت النتائج الأولية الرسمية مشابهة لما أظهره استطلاع للرأي أجرته مؤسستا "سيغما كونساي" و"إيمرود"، وأكدت فوز سعيد بنسبة 19% يليه القروي بنسبة 14%.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في وقت سابق أن العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية "الدورتان الأولى والثانية"، 7 ملايين و74 ألفًا و566 ناخبًا.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفًا و513 ناخبًا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفًا و53 ناخبًا.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها هيّأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكاتب بالخارج.