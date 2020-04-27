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الجوف.. أكثر من 500 جولة رقابية للتجارة تنتهي بـ43 مخالفة

نفذت خلال الأسبوع الماضي للتحقق من وفرة السلع والمخزون

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 513 جولة تفتيشية بمدينة سكاكا للتحقق من وفرة السلع والمخزون ومباشرة بلاغات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التجارة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مراقبة مخزون السوق وثبات أسعاره.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الجولات البالغ عددها 513 جولة سجلت خلالها 43 مخالفة تمثلت في مغالاة في الأسعار، كما باشرت الفرق 158 بلاغاً تم الوقوف عليها والنظر بها، مبيناً أن الجولات استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز.

وزارة التجارة منطقة الجوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. أكثر من 500 جولة رقابية للتجارة تنتهي بـ43 مخالفة
سبق

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 513 جولة تفتيشية بمدينة سكاكا للتحقق من وفرة السلع والمخزون ومباشرة بلاغات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التجارة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مراقبة مخزون السوق وثبات أسعاره.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الجولات البالغ عددها 513 جولة سجلت خلالها 43 مخالفة تمثلت في مغالاة في الأسعار، كما باشرت الفرق 158 بلاغاً تم الوقوف عليها والنظر بها، مبيناً أن الجولات استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
06:30 PM

الجوف.. أكثر من 500 جولة رقابية للتجارة تنتهي بـ43 مخالفة

نفذت خلال الأسبوع الماضي للتحقق من وفرة السلع والمخزون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 513 جولة تفتيشية بمدينة سكاكا للتحقق من وفرة السلع والمخزون ومباشرة بلاغات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التجارة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مراقبة مخزون السوق وثبات أسعاره.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الجولات البالغ عددها 513 جولة سجلت خلالها 43 مخالفة تمثلت في مغالاة في الأسعار، كما باشرت الفرق 158 بلاغاً تم الوقوف عليها والنظر بها، مبيناً أن الجولات استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز.

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