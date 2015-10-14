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السعودية وروسيا توقعان 17 اتفاقاً في مختلف المجالات

خلال #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين

وقّعت اليوم 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين شركات سعودية وروسية طالت مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين، بدءاً من البتروكيماويات وصولاً إلى السكك الحديدية.

وجرى التوقيع خلال فعاليات #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض اليوم.

وفي إطار الاتفاقات الموقّعة حصلت 4 شركات روسية على رخص استثمارية لمزاولة الأعمال في السعودية؛ السوق الواعدة وأكبر مصدّر للنفط في العالم.

وجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، وضمّ مديري ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلاً في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

وخلال المنتدى تمّت مناقشة مختلف مجالات التعاون، مثل الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

المنتدى السعودي الروسي بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية وروسيا توقعان 17 اتفاقاً في مختلف المجالات
سبق

وقّعت اليوم 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين شركات سعودية وروسية طالت مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين، بدءاً من البتروكيماويات وصولاً إلى السكك الحديدية.

وجرى التوقيع خلال فعاليات #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض اليوم.

وفي إطار الاتفاقات الموقّعة حصلت 4 شركات روسية على رخص استثمارية لمزاولة الأعمال في السعودية؛ السوق الواعدة وأكبر مصدّر للنفط في العالم.

وجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، وضمّ مديري ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلاً في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

وخلال المنتدى تمّت مناقشة مختلف مجالات التعاون، مثل الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:05 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:41 PM

السعودية وروسيا توقعان 17 اتفاقاً في مختلف المجالات

خلال #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,078

وقّعت اليوم 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين شركات سعودية وروسية طالت مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين، بدءاً من البتروكيماويات وصولاً إلى السكك الحديدية.

وجرى التوقيع خلال فعاليات #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض اليوم.

وفي إطار الاتفاقات الموقّعة حصلت 4 شركات روسية على رخص استثمارية لمزاولة الأعمال في السعودية؛ السوق الواعدة وأكبر مصدّر للنفط في العالم.

وجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، وضمّ مديري ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلاً في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

وخلال المنتدى تمّت مناقشة مختلف مجالات التعاون، مثل الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

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