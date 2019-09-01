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بابا الفاتيكان يُحتجز في مصعد لمدة 25 دقيقة ورجال الإطفاء ينقذونه

خاطب بعدها الحضور في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء"

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، متأخراً عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، الأحد، لكنه كشف عن سبب التأخير.
وبحسب ما نقلت "رويترز"، فقد قال البابا فرنسيس إنه ظل عالقاً داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.
وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو 10 دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد، وأنه ظل عالقاً داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.
وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

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بابا الفاتيكان يُحتجز في مصعد لمدة 25 دقيقة ورجال الإطفاء ينقذونه
سبق

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، متأخراً عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، الأحد، لكنه كشف عن سبب التأخير.
وبحسب ما نقلت "رويترز"، فقد قال البابا فرنسيس إنه ظل عالقاً داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.
وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو 10 دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد، وأنه ظل عالقاً داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.
وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:28 PM

بابا الفاتيكان يُحتجز في مصعد لمدة 25 دقيقة ورجال الإطفاء ينقذونه

خاطب بعدها الحضور في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، متأخراً عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، الأحد، لكنه كشف عن سبب التأخير.
وبحسب ما نقلت "رويترز"، فقد قال البابا فرنسيس إنه ظل عالقاً داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.
وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو 10 دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد، وأنه ظل عالقاً داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.
وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

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