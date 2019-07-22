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"البرهان" يشكر خادم الحرمين على استضافة (1000) حاج وحاجة من السودان

خلال استقباله السفير السعودي.. ونصفهم من ذوي شهداء "عاصفة الحزم"

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتفصيلاً، أطلع السفير جعفر، رئيس المجلس العسكري، على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة (1000) حاج من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


وأوضح "جعفر" أن من بين الحجاج (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأكد السفير "جعفر" أن التوجيه الكريم يأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في السراء والضراء.

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"البرهان" يشكر خادم الحرمين على استضافة (1000) حاج وحاجة من السودان
سبق

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتفصيلاً، أطلع السفير جعفر، رئيس المجلس العسكري، على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة (1000) حاج من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


وأوضح "جعفر" أن من بين الحجاج (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأكد السفير "جعفر" أن التوجيه الكريم يأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في السراء والضراء.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
12:43 AM

"البرهان" يشكر خادم الحرمين على استضافة (1000) حاج وحاجة من السودان

خلال استقباله السفير السعودي.. ونصفهم من ذوي شهداء "عاصفة الحزم"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتفصيلاً، أطلع السفير جعفر، رئيس المجلس العسكري، على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة (1000) حاج من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


وأوضح "جعفر" أن من بين الحجاج (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأكد السفير "جعفر" أن التوجيه الكريم يأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في السراء والضراء.

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