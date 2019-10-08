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"المواصفات": #نظام_الامتياز_التجاري فرصة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال

وافق عليه مجلس الوزراء اليوم .. "الهيئة": مخاطر أقل وخيارات نمو وتوسع أكثر

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اليوم إن #نظام_الامتياز_التجاري؛ فرصة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال بمخاطر أقل، وخيارات نمو وتوسع أكثر.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم بالرياض على نظام الامتياز التجاري.

وأكد المجلس أن ذلك جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 4/ 40/ د) وتاريخ 24/ 1/ 1440هـ، ورقم (7 - 48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، ورقم (1- 2/ 41/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ، ورقم (193/ 50) وتاريخ 23/ 10/ 1440هـ .

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"المواصفات": #نظام_الامتياز_التجاري فرصة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال
سبق

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اليوم إن #نظام_الامتياز_التجاري؛ فرصة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال بمخاطر أقل، وخيارات نمو وتوسع أكثر.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم بالرياض على نظام الامتياز التجاري.

وأكد المجلس أن ذلك جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 4/ 40/ د) وتاريخ 24/ 1/ 1440هـ، ورقم (7 - 48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، ورقم (1- 2/ 41/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ، ورقم (193/ 50) وتاريخ 23/ 10/ 1440هـ .

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:11 PM

"المواصفات": #نظام_الامتياز_التجاري فرصة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال

وافق عليه مجلس الوزراء اليوم .. "الهيئة": مخاطر أقل وخيارات نمو وتوسع أكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اليوم إن #نظام_الامتياز_التجاري؛ فرصة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال بمخاطر أقل، وخيارات نمو وتوسع أكثر.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم بالرياض على نظام الامتياز التجاري.

وأكد المجلس أن ذلك جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 4/ 40/ د) وتاريخ 24/ 1/ 1440هـ، ورقم (7 - 48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، ورقم (1- 2/ 41/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ، ورقم (193/ 50) وتاريخ 23/ 10/ 1440هـ .

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