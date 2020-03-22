النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

6 إصابات في حادث مروري بـ"حجرة الباحة"

"الزهراني" يناشد عدم التجمهر حول الحوادث

تسبَّب حادث مروري في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة مساء اليوم الأحد في 6 إصابات، نصفها خطيرة.

وأوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 حول حادث تصادم في تمام الساعة الـ20:43 مساء اليوم الأحد، نتج منه ست إصابات.

وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر، إضافة إلى فرقة من إسعاف الصحة، وفرقة آليات الدفاع المدني بالحجرة.

وأفاد "الزهراني" بأن الحادث نتج منه ست إصابات، ثلاث منها خطيرة، وتم التدخل إسعافيًّا، ونقلتها خمس فرق إسعافية للهلال الأحمر لمستشفى قلوة العام، وإصابتان نقلتهما سيارة "إسعاف الصحة"، وإصابة واحدة نقلها الدفاع المدني.

وناشد "الزهراني" المواطنين عدم التجمهر حول الحوادث؛ إذ يعيق التجمهر عمل الفرق الإسعافية.. سائلاً الله السلامة للجميع.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
6 إصابات في حادث مروري بـ"حجرة الباحة"
سبق

تسبَّب حادث مروري في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة مساء اليوم الأحد في 6 إصابات، نصفها خطيرة.

وأوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 حول حادث تصادم في تمام الساعة الـ20:43 مساء اليوم الأحد، نتج منه ست إصابات.

وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر، إضافة إلى فرقة من إسعاف الصحة، وفرقة آليات الدفاع المدني بالحجرة.

وأفاد "الزهراني" بأن الحادث نتج منه ست إصابات، ثلاث منها خطيرة، وتم التدخل إسعافيًّا، ونقلتها خمس فرق إسعافية للهلال الأحمر لمستشفى قلوة العام، وإصابتان نقلتهما سيارة "إسعاف الصحة"، وإصابة واحدة نقلها الدفاع المدني.

وناشد "الزهراني" المواطنين عدم التجمهر حول الحوادث؛ إذ يعيق التجمهر عمل الفرق الإسعافية.. سائلاً الله السلامة للجميع.


22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:56 PM

6 إصابات في حادث مروري بـ"حجرة الباحة"

"الزهراني" يناشد عدم التجمهر حول الحوادث

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,081

تسبَّب حادث مروري في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة مساء اليوم الأحد في 6 إصابات، نصفها خطيرة.

وأوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 حول حادث تصادم في تمام الساعة الـ20:43 مساء اليوم الأحد، نتج منه ست إصابات.

وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر، إضافة إلى فرقة من إسعاف الصحة، وفرقة آليات الدفاع المدني بالحجرة.

وأفاد "الزهراني" بأن الحادث نتج منه ست إصابات، ثلاث منها خطيرة، وتم التدخل إسعافيًّا، ونقلتها خمس فرق إسعافية للهلال الأحمر لمستشفى قلوة العام، وإصابتان نقلتهما سيارة "إسعاف الصحة"، وإصابة واحدة نقلها الدفاع المدني.

وناشد "الزهراني" المواطنين عدم التجمهر حول الحوادث؛ إذ يعيق التجمهر عمل الفرق الإسعافية.. سائلاً الله السلامة للجميع.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,506

المقالات

إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة