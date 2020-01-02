بات محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، ثاني أغلى محترف في تاريخ بلاده وفي عام 2019؛ بحسب ما نقلت صحيفة "elbocon" نقلًا عن موقع "Transfermarkt" المهتم بالأرقام والقيم السوقية لكل لاعب. وبحسب الموقع فإن اللاعب الأغلى في تاريخ البيرو حاليًّا وفي عام 2019، هو اللاعب لويس ابرام محترف فيليز سارسفيلد، بقيمة سوقية بلغت نحو "9.5" مليون دولار، فيما جاء كاريلو محترف الهلال ثانيًا بقيمة بلغت 7.8 مليون دولار، وثالثًا كان المهاجم راؤول رويدياز بقيمة 7.2 مليون دولار. وجاء في المركز الرابع اللاعب كريستيان كويفا، الذي سبق وفاوضه الهلال من قبل، وهو لاعب في سانتوس البرازيلي بقيمة 4 ملايين دولار، وفي المركز الخامس اللاعب كريستيان بينافينتي، بقيمة 4.4 مليون دولار، وهو محترف سابق العام الماضي في نادي بيراميدز، وحاليًّا في نانت الفرنسي. وكان الهلال قد ضمّ محترفه الحالي أندريه كاريلو إلى فريقه الكروي الأول لمدة أربعة مواسم قادمة؛ حيث قدم إليه من بنفيكا البرتغالي، وساهم اللاعب في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل وتحقيق المركز الرابع في مونديال العالم للأندية.

"كاريلو الهلال" .. ثاني أغلى محترف بيروفي في عام 2019 محمد السيّد سبق 2020-01-02 بات محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، ثاني أغلى محترف في تاريخ بلاده وفي عام 2019؛ بحسب ما نقلت صحيفة "elbocon" نقلًا عن موقع "Transfermarkt" المهتم بالأرقام والقيم السوقية لكل لاعب.



وبحسب الموقع فإن اللاعب الأغلى في تاريخ البيرو حاليًّا وفي عام 2019، هو اللاعب لويس ابرام محترف فيليز سارسفيلد، بقيمة سوقية بلغت نحو "9.5" مليون دولار، فيما جاء كاريلو محترف الهلال ثانيًا بقيمة بلغت 7.8 مليون دولار، وثالثًا كان المهاجم راؤول رويدياز بقيمة 7.2 مليون دولار.



وجاء في المركز الرابع اللاعب كريستيان كويفا، الذي سبق وفاوضه الهلال من قبل، وهو لاعب في سانتوس البرازيلي بقيمة 4 ملايين دولار، وفي المركز الخامس اللاعب كريستيان بينافينتي، بقيمة 4.4 مليون دولار، وهو محترف سابق العام الماضي في نادي بيراميدز، وحاليًّا في نانت الفرنسي.



وكان الهلال قد ضمّ محترفه الحالي أندريه كاريلو إلى فريقه الكروي الأول لمدة أربعة مواسم قادمة؛ حيث قدم إليه من بنفيكا البرتغالي، وساهم اللاعب في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل وتحقيق المركز الرابع في مونديال العالم للأندية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 06:11 PM

"كاريلو الهلال" .. ثاني أغلى محترف بيروفي في عام 2019 فيما جاء "لويس" أولًا.. بقيمة بلغت 7.8 مليون دولار





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بات محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، ثاني أغلى محترف في تاريخ بلاده وفي عام 2019؛ بحسب ما نقلت صحيفة "elbocon" نقلًا عن موقع "Transfermarkt" المهتم بالأرقام والقيم السوقية لكل لاعب.



وبحسب الموقع فإن اللاعب الأغلى في تاريخ البيرو حاليًّا وفي عام 2019، هو اللاعب لويس ابرام محترف فيليز سارسفيلد، بقيمة سوقية بلغت نحو "9.5" مليون دولار، فيما جاء كاريلو محترف الهلال ثانيًا بقيمة بلغت 7.8 مليون دولار، وثالثًا كان المهاجم راؤول رويدياز بقيمة 7.2 مليون دولار.



وجاء في المركز الرابع اللاعب كريستيان كويفا، الذي سبق وفاوضه الهلال من قبل، وهو لاعب في سانتوس البرازيلي بقيمة 4 ملايين دولار، وفي المركز الخامس اللاعب كريستيان بينافينتي، بقيمة 4.4 مليون دولار، وهو محترف سابق العام الماضي في نادي بيراميدز، وحاليًّا في نانت الفرنسي.



وكان الهلال قد ضمّ محترفه الحالي أندريه كاريلو إلى فريقه الكروي الأول لمدة أربعة مواسم قادمة؛ حيث قدم إليه من بنفيكا البرتغالي، وساهم اللاعب في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل وتحقيق المركز الرابع في مونديال العالم للأندية.