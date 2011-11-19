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المواطن في قلب الملك.. أفعال تسبق الكلمات وتؤكد أهمية باني المستقبل السعودي

وضع شباب المملكة نصب عينيه في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وحاضرون في اختياراته وأغلب المشاريع

يضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شباب المملكة نصب عينيه في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى وجودهم في اختياراته المدروسة لشغل المناصب العليا، وعملهم في أغلب المشاريع التي تعكف المملكة على تنفيذها.

وتمثل ذلك في أكبر صورة من الدعم للشباب عند اختيار الأمير الشاب محمد بن سلمان ولياً للعهد، وهو الذي يعتمد أيضاً على الشباب المتميزين بخبرات تؤهلهم للعمل ضمن فريقه باحترافية عالية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل من واقع دعم الملك -حفظه الله- للشباب، أن سلّم الحقائب الوزارية لمجموعة منهم؛ إيماناً بقدرة الشباب السعودي على الإنتاج والأداء لخدمة الوطن بالشكل المطلوب.

وخلال كلمة الملك في مجلس الشورى اليوم قال حفظه الله: "إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا -بحول الله- نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة".

وأضاف: "إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المهم والفاعل في هذا الجانب".

وما قاله هنا خادم الحرمين الشريفين يكشف عن المستقبل القريب للسعوديين بمختلف الفئات والتباشير هو من عمق الواقع الذي يعكف على تنفيذه، فلقد أولى -حفظه الله- المواطنين والشباب أهمية بالغة في خطابه من عدة جوانب، كالاعتماد عليهم والمأمول منه كأداة فعالة، ولم يفته الحديث عن الخدمات الاجتماعية التي تخدم فئة الشباب أيضاً، وتسهم في تحسين جودة الحياة لهم.

ولم يكن ذلك الخطاب الوحيد الذي يتطرق فيه خادم الحرمين الشريفين للشباب، بل إنه في أغلب خطاباته يولي شباب الوطن أهمية، كما أكد -حفظه الله- في خطاب سابق أن الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، فهم الغالبية عدداً، والطاقة الناشطة المتجددة دوماً، التي تمثل عصب التنمية وذخيرتها، في عالم يشتد وطيس التنافس بين الأمم لبناء حضارتها على اقتصاد المعرفة، الذي أصبح لغة العصر بلا منازع، ومن يتخلف فقد حكم على نفسه بالقعود خلف مسيرة القافلة.

وفي غيره من الخطابات أيضاً أكد على المسؤولين في المملكة بالاهتمام وتقديم الخدمات لهم وتأهيلهم لمستقبلهم بالشكل المأمول، ولعل شباب الوطن اليوم لبنة المستقبل الأساسية، والتي يجب أن يتم الاعتماد وهو ما بدأته القيادة من أعلى هرم السلطة عبر الأوامر الملكية الكريمة التي تتضمن دائماً ما يمس احتياجاتهم او شؤونهم أو إشراكهم في مسيرة التطور بشكل أكبر.

ومن صور دعم الملك سلمان أيضاً للشباب: جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لشباب الأعمال، والتي تهدف لتحقيق الريادة على المستوى العالمي في تحفيز ودعم شباب الأعمال، وترسخ لدى شباب مساهمتهم في بناء جيل ملهم، وغير ذلك من أوامره الكريمة التي تعمل على دعم الشباب وافتتاح المنشآت والمشاريع.

كما كان له دور بالغ -حفظه الله- من خلال مركز الملك سلمان للشباب، وكذلك حضوره لمنافساتهم الرياضية منذ أن كان أميراً للرياض ورعايته لهذه المنافسات الشبابية عن قرب.

كما يعمل -حفظه الله- منذ سنين طويلة على تلبية متطلبات الشباب السعودي وحاجاتهم منذ تلك السنين إلى يومنا الحاضر من الجوانب الرياضية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، كما أكد -رعاه الله- في كلمته التي ألقاها في مجلس الشورى أنه وجه سمو ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، كما أن للشباب دوراً كبيراً في المشاركة والفائدة خلال تنفيذ وبعد تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن ناحية الاهتمام بالشباب ومتابعة شؤونهم الحرص عليهم فكرياً، وكان للملك -حفظه الله- دور في ذلك من خلال عدة مواقف سياسية مهمة، وصولاً إلى تأسيس مراكز متخصصة لمواجهة التطرف الفكري، والذي يكون غالبية ضحاياه من الشباب، ومن تلك المراكز المهمة: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الذي ينشط حالياً بمعية جهات أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المواطن في قلب الملك.. أفعال تسبق الكلمات وتؤكد أهمية باني المستقبل السعودي
سبق

يضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شباب المملكة نصب عينيه في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى وجودهم في اختياراته المدروسة لشغل المناصب العليا، وعملهم في أغلب المشاريع التي تعكف المملكة على تنفيذها.

وتمثل ذلك في أكبر صورة من الدعم للشباب عند اختيار الأمير الشاب محمد بن سلمان ولياً للعهد، وهو الذي يعتمد أيضاً على الشباب المتميزين بخبرات تؤهلهم للعمل ضمن فريقه باحترافية عالية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل من واقع دعم الملك -حفظه الله- للشباب، أن سلّم الحقائب الوزارية لمجموعة منهم؛ إيماناً بقدرة الشباب السعودي على الإنتاج والأداء لخدمة الوطن بالشكل المطلوب.

وخلال كلمة الملك في مجلس الشورى اليوم قال حفظه الله: "إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا -بحول الله- نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة".

وأضاف: "إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المهم والفاعل في هذا الجانب".

وما قاله هنا خادم الحرمين الشريفين يكشف عن المستقبل القريب للسعوديين بمختلف الفئات والتباشير هو من عمق الواقع الذي يعكف على تنفيذه، فلقد أولى -حفظه الله- المواطنين والشباب أهمية بالغة في خطابه من عدة جوانب، كالاعتماد عليهم والمأمول منه كأداة فعالة، ولم يفته الحديث عن الخدمات الاجتماعية التي تخدم فئة الشباب أيضاً، وتسهم في تحسين جودة الحياة لهم.

ولم يكن ذلك الخطاب الوحيد الذي يتطرق فيه خادم الحرمين الشريفين للشباب، بل إنه في أغلب خطاباته يولي شباب الوطن أهمية، كما أكد -حفظه الله- في خطاب سابق أن الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، فهم الغالبية عدداً، والطاقة الناشطة المتجددة دوماً، التي تمثل عصب التنمية وذخيرتها، في عالم يشتد وطيس التنافس بين الأمم لبناء حضارتها على اقتصاد المعرفة، الذي أصبح لغة العصر بلا منازع، ومن يتخلف فقد حكم على نفسه بالقعود خلف مسيرة القافلة.

وفي غيره من الخطابات أيضاً أكد على المسؤولين في المملكة بالاهتمام وتقديم الخدمات لهم وتأهيلهم لمستقبلهم بالشكل المأمول، ولعل شباب الوطن اليوم لبنة المستقبل الأساسية، والتي يجب أن يتم الاعتماد وهو ما بدأته القيادة من أعلى هرم السلطة عبر الأوامر الملكية الكريمة التي تتضمن دائماً ما يمس احتياجاتهم او شؤونهم أو إشراكهم في مسيرة التطور بشكل أكبر.

ومن صور دعم الملك سلمان أيضاً للشباب: جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لشباب الأعمال، والتي تهدف لتحقيق الريادة على المستوى العالمي في تحفيز ودعم شباب الأعمال، وترسخ لدى شباب مساهمتهم في بناء جيل ملهم، وغير ذلك من أوامره الكريمة التي تعمل على دعم الشباب وافتتاح المنشآت والمشاريع.

كما كان له دور بالغ -حفظه الله- من خلال مركز الملك سلمان للشباب، وكذلك حضوره لمنافساتهم الرياضية منذ أن كان أميراً للرياض ورعايته لهذه المنافسات الشبابية عن قرب.

كما يعمل -حفظه الله- منذ سنين طويلة على تلبية متطلبات الشباب السعودي وحاجاتهم منذ تلك السنين إلى يومنا الحاضر من الجوانب الرياضية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، كما أكد -رعاه الله- في كلمته التي ألقاها في مجلس الشورى أنه وجه سمو ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، كما أن للشباب دوراً كبيراً في المشاركة والفائدة خلال تنفيذ وبعد تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن ناحية الاهتمام بالشباب ومتابعة شؤونهم الحرص عليهم فكرياً، وكان للملك -حفظه الله- دور في ذلك من خلال عدة مواقف سياسية مهمة، وصولاً إلى تأسيس مراكز متخصصة لمواجهة التطرف الفكري، والذي يكون غالبية ضحاياه من الشباب، ومن تلك المراكز المهمة: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الذي ينشط حالياً بمعية جهات أخرى.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:02 PM

المواطن في قلب الملك.. أفعال تسبق الكلمات وتؤكد أهمية باني المستقبل السعودي

وضع شباب المملكة نصب عينيه في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وحاضرون في اختياراته وأغلب المشاريع

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محمد المواسي - الرياض
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يضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شباب المملكة نصب عينيه في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى وجودهم في اختياراته المدروسة لشغل المناصب العليا، وعملهم في أغلب المشاريع التي تعكف المملكة على تنفيذها.

وتمثل ذلك في أكبر صورة من الدعم للشباب عند اختيار الأمير الشاب محمد بن سلمان ولياً للعهد، وهو الذي يعتمد أيضاً على الشباب المتميزين بخبرات تؤهلهم للعمل ضمن فريقه باحترافية عالية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل من واقع دعم الملك -حفظه الله- للشباب، أن سلّم الحقائب الوزارية لمجموعة منهم؛ إيماناً بقدرة الشباب السعودي على الإنتاج والأداء لخدمة الوطن بالشكل المطلوب.

وخلال كلمة الملك في مجلس الشورى اليوم قال حفظه الله: "إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا -بحول الله- نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة".

وأضاف: "إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المهم والفاعل في هذا الجانب".

وما قاله هنا خادم الحرمين الشريفين يكشف عن المستقبل القريب للسعوديين بمختلف الفئات والتباشير هو من عمق الواقع الذي يعكف على تنفيذه، فلقد أولى -حفظه الله- المواطنين والشباب أهمية بالغة في خطابه من عدة جوانب، كالاعتماد عليهم والمأمول منه كأداة فعالة، ولم يفته الحديث عن الخدمات الاجتماعية التي تخدم فئة الشباب أيضاً، وتسهم في تحسين جودة الحياة لهم.

ولم يكن ذلك الخطاب الوحيد الذي يتطرق فيه خادم الحرمين الشريفين للشباب، بل إنه في أغلب خطاباته يولي شباب الوطن أهمية، كما أكد -حفظه الله- في خطاب سابق أن الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، فهم الغالبية عدداً، والطاقة الناشطة المتجددة دوماً، التي تمثل عصب التنمية وذخيرتها، في عالم يشتد وطيس التنافس بين الأمم لبناء حضارتها على اقتصاد المعرفة، الذي أصبح لغة العصر بلا منازع، ومن يتخلف فقد حكم على نفسه بالقعود خلف مسيرة القافلة.

وفي غيره من الخطابات أيضاً أكد على المسؤولين في المملكة بالاهتمام وتقديم الخدمات لهم وتأهيلهم لمستقبلهم بالشكل المأمول، ولعل شباب الوطن اليوم لبنة المستقبل الأساسية، والتي يجب أن يتم الاعتماد وهو ما بدأته القيادة من أعلى هرم السلطة عبر الأوامر الملكية الكريمة التي تتضمن دائماً ما يمس احتياجاتهم او شؤونهم أو إشراكهم في مسيرة التطور بشكل أكبر.

ومن صور دعم الملك سلمان أيضاً للشباب: جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لشباب الأعمال، والتي تهدف لتحقيق الريادة على المستوى العالمي في تحفيز ودعم شباب الأعمال، وترسخ لدى شباب مساهمتهم في بناء جيل ملهم، وغير ذلك من أوامره الكريمة التي تعمل على دعم الشباب وافتتاح المنشآت والمشاريع.

كما كان له دور بالغ -حفظه الله- من خلال مركز الملك سلمان للشباب، وكذلك حضوره لمنافساتهم الرياضية منذ أن كان أميراً للرياض ورعايته لهذه المنافسات الشبابية عن قرب.

كما يعمل -حفظه الله- منذ سنين طويلة على تلبية متطلبات الشباب السعودي وحاجاتهم منذ تلك السنين إلى يومنا الحاضر من الجوانب الرياضية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، كما أكد -رعاه الله- في كلمته التي ألقاها في مجلس الشورى أنه وجه سمو ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، كما أن للشباب دوراً كبيراً في المشاركة والفائدة خلال تنفيذ وبعد تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن ناحية الاهتمام بالشباب ومتابعة شؤونهم الحرص عليهم فكرياً، وكان للملك -حفظه الله- دور في ذلك من خلال عدة مواقف سياسية مهمة، وصولاً إلى تأسيس مراكز متخصصة لمواجهة التطرف الفكري، والذي يكون غالبية ضحاياه من الشباب، ومن تلك المراكز المهمة: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الذي ينشط حالياً بمعية جهات أخرى.

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