النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة

يستمر لأسبوعين ويتضمّن تقديم ورش تدريبية متخصصة لتنمية المهارات

‬أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.

وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة
سبق

‬أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.

وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:49 PM

"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة

يستمر لأسبوعين ويتضمّن تقديم ورش تدريبية متخصصة لتنمية المهارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
266

‬أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.

وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة