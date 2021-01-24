"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة
يستمر لأسبوعين ويتضمّن تقديم ورش تدريبية متخصصة لتنمية المهارات
أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.
وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.
"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-24
أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.
وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:49 PM
"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة
يستمر لأسبوعين ويتضمّن تقديم ورش تدريبية متخصصة لتنمية المهارات
أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.
وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.