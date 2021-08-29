السديس: مسيرة التعليم في الحرمين مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة

جاء ذلك خلال كلمة وجّهها لمنسوبي المعهد وكليتَي الحرم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن مسيرة التعليم في الحرمين الشريفين مستمرة ومتطورة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

جاء ذلك خلال كلمة وجّهها لمنسوبي المعهد وكليتَي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال إن التعليم في الحرمين الشريفين سيكون متبعاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتهيئة الخدمات التعليمية كافة، وتسخير أحدث الطرق التقنية من أجل تحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة، حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب.

وأكّد أن القيادة الرشيدة -أيّدها الله- تعنى بالحرمين الشريفين والمنظومة التعليمية وتوفير كل الإمكانات لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية الوسطية.

وفي الختام، دعا الشيخ السديس، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظهما وبلادنا من كل شر.