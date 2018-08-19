جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا
مدير جوازات الجسر لـ"سبق": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح
كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية.
وقال العقيد السهلي؛ لـ "سبق": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا".
وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة.
وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي:
يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ
القادمون 47047
المغادرون 51025
المجموع 98072
يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ
القادمون : ٤٩٨٣٨
المغادرون: ٥٠٨٤٦
المجموع : ١٠٠٦٨٤
يوم الخميس 1440/12/7هـ
القادمون : 47143
المغادرون : 46251
المجموع : 93394
يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ
القادمون: 42358
المغادرون : 43096
المجموع : 85454
يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ
القادمون: 32926
المغادرون: 32146
المجموع: 65072
يوم الأحد 1440/12/10هـ
القادمون: 24277
المغادرون: 32446
المجموع: 56723
يوم الإثنين 1440/12/11هـ
القادمون: 32916
المغادرون: 44853
المجموع: 77769
يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ
القادمون 50361
المغادرون 57728
المجموع 108089
يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ
القادمون: 57876
المغادرون : 55007
المجموع : 112883
يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ
القادمون : ٥٦٦٦٥
المغادرون: ٥٠٢٩٢
المجموع: ١٠٦٩٥٧
يوم الجمعة 15-12-1440هـ
القادمون 54185
المغادرون 34956
المجموع 89141
يوم السبت 16-12-1440هـ
القادمون 56294
المغادرون 39115
المجموع 95409
وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.
جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا
عبدالله السالمسبق2019-08-19
كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية.
وقال العقيد السهلي؛ لـ "سبق": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا".
وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة.
وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي:
يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ
القادمون 47047
المغادرون 51025
المجموع 98072
يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ
القادمون : ٤٩٨٣٨
المغادرون: ٥٠٨٤٦
المجموع : ١٠٠٦٨٤
يوم الخميس 1440/12/7هـ
القادمون : 47143
المغادرون : 46251
المجموع : 93394
يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ
القادمون: 42358
المغادرون : 43096
المجموع : 85454
يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ
القادمون: 32926
المغادرون: 32146
المجموع: 65072
يوم الأحد 1440/12/10هـ
القادمون: 24277
المغادرون: 32446
المجموع: 56723
يوم الإثنين 1440/12/11هـ
القادمون: 32916
المغادرون: 44853
المجموع: 77769
يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ
القادمون 50361
المغادرون 57728
المجموع 108089
يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ
القادمون: 57876
المغادرون : 55007
المجموع : 112883
يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ
القادمون : ٥٦٦٦٥
المغادرون: ٥٠٢٩٢
المجموع: ١٠٦٩٥٧
يوم الجمعة 15-12-1440هـ
القادمون 54185
المغادرون 34956
المجموع 89141
يوم السبت 16-12-1440هـ
القادمون 56294
المغادرون 39115
المجموع 95409
وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
01:59 PM
جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا
مدير جوازات الجسر لـ"سبق": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح
كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية.
وقال العقيد السهلي؛ لـ "سبق": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا".
وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة.
وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي:
يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ
القادمون 47047
المغادرون 51025
المجموع 98072
يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ
القادمون : ٤٩٨٣٨
المغادرون: ٥٠٨٤٦
المجموع : ١٠٠٦٨٤
يوم الخميس 1440/12/7هـ
القادمون : 47143
المغادرون : 46251
المجموع : 93394
يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ
القادمون: 42358
المغادرون : 43096
المجموع : 85454
يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ
القادمون: 32926
المغادرون: 32146
المجموع: 65072
يوم الأحد 1440/12/10هـ
القادمون: 24277
المغادرون: 32446
المجموع: 56723
يوم الإثنين 1440/12/11هـ
القادمون: 32916
المغادرون: 44853
المجموع: 77769
يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ
القادمون 50361
المغادرون 57728
المجموع 108089
يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ
القادمون: 57876
المغادرون : 55007
المجموع : 112883
يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ
القادمون : ٥٦٦٦٥
المغادرون: ٥٠٢٩٢
المجموع: ١٠٦٩٥٧
يوم الجمعة 15-12-1440هـ
القادمون 54185
المغادرون 34956
المجموع 89141
يوم السبت 16-12-1440هـ
القادمون 56294
المغادرون 39115
المجموع 95409
وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.