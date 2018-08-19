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جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا

مدير جوازات الجسر لـ"سبق": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح

كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية.

وقال العقيد السهلي؛ لـ "سبق": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا".

وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة.

وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ

القادمون 47047

المغادرون 51025

المجموع 98072

يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ

القادمون : ٤٩٨٣٨

المغادرون: ٥٠٨٤٦

المجموع : ١٠٠٦٨٤

يوم الخميس 1440/12/7هـ

القادمون : 47143

المغادرون : 46251

المجموع : 93394

يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ

القادمون: 42358

المغادرون : 43096

المجموع : 85454

يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ

القادمون: 32926

المغادرون: 32146

المجموع: 65072

يوم الأحد 1440/12/10هـ

القادمون: 24277

المغادرون: 32446

المجموع: 56723

يوم الإثنين 1440/12/11هـ

القادمون: 32916

المغادرون: 44853

المجموع: 77769

يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ

القادمون 50361

المغادرون 57728

المجموع 108089

يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ

القادمون: 57876

المغادرون : 55007

المجموع : 112883

يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ

القادمون : ٥٦٦٦٥

المغادرون: ٥٠٢٩٢

المجموع: ١٠٦٩٥٧

يوم الجمعة 15-12-1440هـ

القادمون 54185

المغادرون 34956

المجموع 89141

يوم السبت 16-12-1440هـ

القادمون 56294

المغادرون 39115

المجموع 95409

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا
سبق

كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية.

وقال العقيد السهلي؛ لـ "سبق": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا".

وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة.

وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ

القادمون 47047

المغادرون 51025

المجموع 98072

يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ

القادمون : ٤٩٨٣٨

المغادرون: ٥٠٨٤٦

المجموع : ١٠٠٦٨٤

يوم الخميس 1440/12/7هـ

القادمون : 47143

المغادرون : 46251

المجموع : 93394

يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ

القادمون: 42358

المغادرون : 43096

المجموع : 85454

يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ

القادمون: 32926

المغادرون: 32146

المجموع: 65072

يوم الأحد 1440/12/10هـ

القادمون: 24277

المغادرون: 32446

المجموع: 56723

يوم الإثنين 1440/12/11هـ

القادمون: 32916

المغادرون: 44853

المجموع: 77769

يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ

القادمون 50361

المغادرون 57728

المجموع 108089

يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ

القادمون: 57876

المغادرون : 55007

المجموع : 112883

يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ

القادمون : ٥٦٦٦٥

المغادرون: ٥٠٢٩٢

المجموع: ١٠٦٩٥٧

يوم الجمعة 15-12-1440هـ

القادمون 54185

المغادرون 34956

المجموع 89141

يوم السبت 16-12-1440هـ

القادمون 56294

المغادرون 39115

المجموع 95409

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
01:59 PM

جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا

مدير جوازات الجسر لـ"سبق": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح

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عبدالله السالم - الدمام
13
7,358

كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية.

وقال العقيد السهلي؛ لـ "سبق": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا".

وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة.

وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ

القادمون 47047

المغادرون 51025

المجموع 98072

يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ

القادمون : ٤٩٨٣٨

المغادرون: ٥٠٨٤٦

المجموع : ١٠٠٦٨٤

يوم الخميس 1440/12/7هـ

القادمون : 47143

المغادرون : 46251

المجموع : 93394

يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ

القادمون: 42358

المغادرون : 43096

المجموع : 85454

يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ

القادمون: 32926

المغادرون: 32146

المجموع: 65072

يوم الأحد 1440/12/10هـ

القادمون: 24277

المغادرون: 32446

المجموع: 56723

يوم الإثنين 1440/12/11هـ

القادمون: 32916

المغادرون: 44853

المجموع: 77769

يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ

القادمون 50361

المغادرون 57728

المجموع 108089

يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ

القادمون: 57876

المغادرون : 55007

المجموع : 112883

يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ

القادمون : ٥٦٦٦٥

المغادرون: ٥٠٢٩٢

المجموع: ١٠٦٩٥٧

يوم الجمعة 15-12-1440هـ

القادمون 54185

المغادرون 34956

المجموع 89141

يوم السبت 16-12-1440هـ

القادمون 56294

المغادرون 39115

المجموع 95409

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

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