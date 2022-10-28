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شرطة القصيم تعلن القبض على أربعة جناة سطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات

قالت: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات، والقبض على الجناة، بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

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شرطة القصيم تعلن القبض على أربعة جناة سطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات، والقبض على الجناة، بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
10:01 AM

شرطة القصيم تعلن القبض على أربعة جناة سطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات

قالت: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لفرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات، والقبض على الجناة، بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

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