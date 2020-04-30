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"إغاثي" الملك سلمان و"الأونروا" يدعمان مواجهة "كورونا" في قطاع غزة

وقّعا اتفاقية لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمجابهة الفيروس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.

وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.

وأوضح الدكتور "الربيعة" في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيراً إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

وأضاف الدكتور "الربيعة" أن ذلك يعد تأكيداً للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، مبيناً أن المملكة سبق أن قدمت مساعدات إلى دولة فلسطين بمبالغ تصل إلى 6.473.586.361 دولاراً أمريكياً، منها نحو 250 مليون دولار خصصت للأونروا.

وأشار "الربيعة" إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمركز؛ للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء "كورونا" المستجد.

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"إغاثي" الملك سلمان و"الأونروا" يدعمان مواجهة "كورونا" في قطاع غزة
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.

وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.

وأوضح الدكتور "الربيعة" في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيراً إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

وأضاف الدكتور "الربيعة" أن ذلك يعد تأكيداً للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، مبيناً أن المملكة سبق أن قدمت مساعدات إلى دولة فلسطين بمبالغ تصل إلى 6.473.586.361 دولاراً أمريكياً، منها نحو 250 مليون دولار خصصت للأونروا.

وأشار "الربيعة" إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمركز؛ للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء "كورونا" المستجد.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:43 PM

"إغاثي" الملك سلمان و"الأونروا" يدعمان مواجهة "كورونا" في قطاع غزة

وقّعا اتفاقية لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمجابهة الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.

وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.

وأوضح الدكتور "الربيعة" في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيراً إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

وأضاف الدكتور "الربيعة" أن ذلك يعد تأكيداً للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، مبيناً أن المملكة سبق أن قدمت مساعدات إلى دولة فلسطين بمبالغ تصل إلى 6.473.586.361 دولاراً أمريكياً، منها نحو 250 مليون دولار خصصت للأونروا.

وأشار "الربيعة" إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمركز؛ للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء "كورونا" المستجد.

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