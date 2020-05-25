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عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح

خطوة لاقت ردود أفعال واسعة بين أوساط الطلاب والمواطنين

نزع عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة، العميد المكلف بالكلية الجامعية الدكتور عمر الهزازي؛ باب مكتبه، في خطوةٍ لاقت استحسان عديدٍ من الطلبة ومسؤولي الكلية، تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح.

وتفصيلاً؛ أعلن "الهزازي"؛ خلع باب مكتبه معللاً ذلك بقوله: "‏تم نزع باب مكتب المسؤول حتى لا يحجبه عن الناس، وحتى لا يكون سبباً في اجتماعات مغلقة تحول بينه وبين قضاء مصالح الخلق".

وأضاف: سياسة الباب المفتوح أو المخلوع جربتها منذ ثماني سنوات فوجدت أثرها العظيم في النفوس، فلا تحتجبوا عن الخلق أبداً أيها المسؤولون فما وضعتم إلا من أجلهم".

ووجدت الفكرة ردود أفعال واسعة بين أوساط الطلاب والمواطنين الذين أكّدوا أنها بادرة رائعة وخطوة جميلة في سبيل الجد والإخلاص في العمل، متمنين أن يحذو كل مسؤول نفس الحذو لتطبيق سياسة الباب المفتوح.

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عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح
سبق

نزع عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة، العميد المكلف بالكلية الجامعية الدكتور عمر الهزازي؛ باب مكتبه، في خطوةٍ لاقت استحسان عديدٍ من الطلبة ومسؤولي الكلية، تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح.

وتفصيلاً؛ أعلن "الهزازي"؛ خلع باب مكتبه معللاً ذلك بقوله: "‏تم نزع باب مكتب المسؤول حتى لا يحجبه عن الناس، وحتى لا يكون سبباً في اجتماعات مغلقة تحول بينه وبين قضاء مصالح الخلق".

وأضاف: سياسة الباب المفتوح أو المخلوع جربتها منذ ثماني سنوات فوجدت أثرها العظيم في النفوس، فلا تحتجبوا عن الخلق أبداً أيها المسؤولون فما وضعتم إلا من أجلهم".

ووجدت الفكرة ردود أفعال واسعة بين أوساط الطلاب والمواطنين الذين أكّدوا أنها بادرة رائعة وخطوة جميلة في سبيل الجد والإخلاص في العمل، متمنين أن يحذو كل مسؤول نفس الحذو لتطبيق سياسة الباب المفتوح.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:05 AM

عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح

خطوة لاقت ردود أفعال واسعة بين أوساط الطلاب والمواطنين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
966

نزع عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة، العميد المكلف بالكلية الجامعية الدكتور عمر الهزازي؛ باب مكتبه، في خطوةٍ لاقت استحسان عديدٍ من الطلبة ومسؤولي الكلية، تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح.

وتفصيلاً؛ أعلن "الهزازي"؛ خلع باب مكتبه معللاً ذلك بقوله: "‏تم نزع باب مكتب المسؤول حتى لا يحجبه عن الناس، وحتى لا يكون سبباً في اجتماعات مغلقة تحول بينه وبين قضاء مصالح الخلق".

وأضاف: سياسة الباب المفتوح أو المخلوع جربتها منذ ثماني سنوات فوجدت أثرها العظيم في النفوس، فلا تحتجبوا عن الخلق أبداً أيها المسؤولون فما وضعتم إلا من أجلهم".

ووجدت الفكرة ردود أفعال واسعة بين أوساط الطلاب والمواطنين الذين أكّدوا أنها بادرة رائعة وخطوة جميلة في سبيل الجد والإخلاص في العمل، متمنين أن يحذو كل مسؤول نفس الحذو لتطبيق سياسة الباب المفتوح.

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