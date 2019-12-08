"طيبة تكنيك" .. إنجاز عالمي جديد يسجل لمركز القلب بالمدينة المنوّرة

نُشر بمجلة "جاك" العلمية .. تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي

سجل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة إنجازاً طبياً عالمياً أطلق عليه مسمى "طيبة تكنيك"، حسبما نُشر في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية والمتخصّصة في أمراض وجراحة القلب.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة" إن الإنجاز عبارة عن تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي عند حدوث تمزق له في أثناء زراعة مشبك "mitral clips".

وأبانت أنه عند تعرُّض المريض لارتجاع شديد في الصمام يتم إصلاح هذا الارتجاع باستخدام سدّادة الأوعية الدموية دون الحاجة إلى خضوع المريض لعملية قلب مفتوح.

وأضافت "الصحة"، أنه تم نشر هذا الإنجاز في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب، حيث تم تسجيل الإنجاز باسم "طيبة تكنيك"؛ كونه تمّ تنفيذه -لأول مرة عالمياً- من المدينة المنوّرة.