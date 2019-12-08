النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طيبة تكنيك" .. إنجاز عالمي جديد يسجل لمركز القلب بالمدينة المنوّرة

نُشر بمجلة "جاك" العلمية .. تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي

سجل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة إنجازاً طبياً عالمياً أطلق عليه مسمى "طيبة تكنيك"، حسبما نُشر في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية والمتخصّصة في أمراض وجراحة القلب.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة" إن الإنجاز عبارة عن تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي عند حدوث تمزق له في أثناء زراعة مشبك "mitral clips".

وأبانت أنه عند تعرُّض المريض لارتجاع شديد في الصمام يتم إصلاح هذا الارتجاع باستخدام سدّادة الأوعية الدموية دون الحاجة إلى خضوع المريض لعملية قلب مفتوح.

وأضافت "الصحة"، أنه تم نشر هذا الإنجاز في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب، حيث تم تسجيل الإنجاز باسم "طيبة تكنيك"؛ كونه تمّ تنفيذه -لأول مرة عالمياً- من المدينة المنوّرة.

طيبة تكنيك مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طيبة تكنيك" .. إنجاز عالمي جديد يسجل لمركز القلب بالمدينة المنوّرة
سبق

سجل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة إنجازاً طبياً عالمياً أطلق عليه مسمى "طيبة تكنيك"، حسبما نُشر في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية والمتخصّصة في أمراض وجراحة القلب.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة" إن الإنجاز عبارة عن تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي عند حدوث تمزق له في أثناء زراعة مشبك "mitral clips".

وأبانت أنه عند تعرُّض المريض لارتجاع شديد في الصمام يتم إصلاح هذا الارتجاع باستخدام سدّادة الأوعية الدموية دون الحاجة إلى خضوع المريض لعملية قلب مفتوح.

وأضافت "الصحة"، أنه تم نشر هذا الإنجاز في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب، حيث تم تسجيل الإنجاز باسم "طيبة تكنيك"؛ كونه تمّ تنفيذه -لأول مرة عالمياً- من المدينة المنوّرة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:14 AM

"طيبة تكنيك" .. إنجاز عالمي جديد يسجل لمركز القلب بالمدينة المنوّرة

نُشر بمجلة "جاك" العلمية .. تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
715

سجل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة إنجازاً طبياً عالمياً أطلق عليه مسمى "طيبة تكنيك"، حسبما نُشر في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية والمتخصّصة في أمراض وجراحة القلب.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة" إن الإنجاز عبارة عن تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي عند حدوث تمزق له في أثناء زراعة مشبك "mitral clips".

وأبانت أنه عند تعرُّض المريض لارتجاع شديد في الصمام يتم إصلاح هذا الارتجاع باستخدام سدّادة الأوعية الدموية دون الحاجة إلى خضوع المريض لعملية قلب مفتوح.

وأضافت "الصحة"، أنه تم نشر هذا الإنجاز في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب، حيث تم تسجيل الإنجاز باسم "طيبة تكنيك"؛ كونه تمّ تنفيذه -لأول مرة عالمياً- من المدينة المنوّرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,756
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,979
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,324
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,751

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة