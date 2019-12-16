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"إدواردو": لدينا طموح الفوز.. وأحاديث "جيسوس" لا تهمنا

أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.

وعن تصريحات "جيسوس" قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف "إدواردو": كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة "جيسوس". لدينا طموحاتنا.

إدواردو فريق الهلال جورجي جيسوس كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"إدواردو": لدينا طموح الفوز.. وأحاديث "جيسوس" لا تهمنا
سبق

أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.

وعن تصريحات "جيسوس" قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف "إدواردو": كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة "جيسوس". لدينا طموحاتنا.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
07:46 PM

"إدواردو": لدينا طموح الفوز.. وأحاديث "جيسوس" لا تهمنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.

وعن تصريحات "جيسوس" قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف "إدواردو": كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة "جيسوس". لدينا طموحاتنا.

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