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"حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية

أعربا عن سعادتهما بالتكليف ونيلهما ثقة مسؤولي الوزارة

صدرت موافقة مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة.

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"حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية
سبق

صدرت موافقة مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:12 AM

"حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية

أعربا عن سعادتهما بالتكليف ونيلهما ثقة مسؤولي الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة.

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