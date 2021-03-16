مفتي المملكة: قرارات المملكة ضد "كورونا" دفع الضرر ودرء المفاسد

طلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات المختصة الأمنية والصحية

أفاد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بأن اتخاذ قرار تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كان من قواعد الشريعة الإسلامية، ودفع الضرر ودرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح وغيرها من القواعد الحافظة للنفوس والأبدان، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يورد ممرض على مصح" رواه البخاري ومسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدُموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه" رواه البخاري ومسلم.

ووصف الإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأنها تهدف إلى منع انتشار هذا الوباء والحد من تفشيه بإذن الله تعالى، مطالباً الجميع من مواطنين ومقيمين بالتعاون مع الجهات المختصة الأمنية والصحية وغيرها من الجهات التي قامت بجهود مباركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لما فيه سلامة الجميع.

وأشار المفتى إلى جهود المملكة لمواجهة وباء مرض "كورونا"، من خلال تسخير جميع طاقاتها من الصحية والأمنية في مجابهة هذا الوباء لدفعه عن العباد والبلاد.